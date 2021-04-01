Петербурженка заявила, что её муж избил их маленьких детей. Полицейские увидели в истории квартирный вопрос

Петербургской полиции пришлось разбираться в семейной драме. Как пишет «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», ранним утром 1 апреля в правоохранительные органы поступила заявка об избиении двух детей в одном из домов на Суздальском проспекте в Калининском районе.



По предварительным данным, которые приводятся в группе, от рук отца пострадали 10-месячный и 6-летний малыши. Последнего тот якобы швырнул на пол. Итоги проверки этой информации привели в главке.

В ГУ МВД России по городу и области «Фонтанке» сообщили, что о происшествии заявила мать, в этот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В чувства женщина приходила уже в отделе полиции, где в отношении неё составили протокол по административной статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».