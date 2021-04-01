Водителя без документов с погоней останавливали на юге Петербурга

Водителя «Шевроле Круз», который сильно не хотел встречаться с инспекторами ГИБДД, поймали совместными усилиями сотрудники полиции в Купчино.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД 1 апреля, иномарку с областными номерами пытались остановить для проверки документов около 11:30 на Пловдивской улице. Однако он вместо остановки лишь прибавил скорость. К наряду ГИБДД подключились сотрудники патрульно-постовой службы, и у дома 31 по улице Димитрова «Шевроле» остановили.



При осмотре машины ни в салоне, ни у находившихся в ней людей ничего запрещенного не нашли. Однако инспектора почувствовали запах алкоголя, который исходил от мужчины, который находился за рулем. Его отправили на медосвидетельствование, которое показало 0,3 промилле в крови. Помимо этого водитель, гражданин России, не смог предъявить сотрудникам полиции права и документы на машину.

