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Водителя без документов с погоней останавливали на юге Петербурга

Автомобилиста в состоянии алкогольного опьянения взяли в Купчино в Петербурге после погони

Водителя «Шевроле Круз», который сильно не хотел встречаться с инспекторами ГИБДД, поймали совместными усилиями сотрудники полиции в Купчино.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД 1 апреля, иномарку с областными номерами пытались остановить для проверки документов около 11:30 на Пловдивской улице. Однако он вместо остановки лишь прибавил скорость. К наряду ГИБДД подключились сотрудники патрульно-постовой службы, и у дома 31 по улице Димитрова «Шевроле» остановили.

При осмотре машины ни в салоне, ни у находившихся в ней людей ничего запрещенного не нашли. Однако инспектора почувствовали запах алкоголя, который исходил от мужчины, который находился за рулем. Его отправили на медосвидетельствование, которое показало 0,3 промилле в крови. Помимо этого водитель, гражданин России, не смог предъявить сотрудникам полиции права и документы на машину.

Его пассажира, гражданина Азербайджана, после проверки отпустили. У него с документами оказалось все в порядке.

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