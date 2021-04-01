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Роскомнадзор нашёл в Instagram «зловредные» вакансии. Регулятор просит удалить сторис и отладить механизмы модерации

РКН требует удалить рекламу вакансий наркокурьеров из Instagram

Предложения поработать наркокурьером нашла в разделе Instagram Stories Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. В адрес Facebook отправилось грозное письмо.

«В целях защиты российских граждан от зловредного контента Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети Instagram рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров», — сообщает 1 апреля ведомство.

Данная реклама, поясняет Роскомнадзор, популяризирует преступную деятельность и стимулирует пользователей нарушить закон.

Более того, этот кейс показал, что регулятор недоволен тем, как соцсеть проверяет рекламный и пользовательский контент в соответствии с законодательством РФ. Привести в порядок механизмы премодерации и модерации и доложить о результатах РКН просит «в максимально короткие сроки».

Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к такого рода противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 3 до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

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Комментарии (3)

ash364
А в реале они не хотят видеть проблем?
Типа как около метро Озерки все обклеено "любовь/морковь и номер тлф", кокс, спайсы и прочее....
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