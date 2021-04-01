Роскомнадзор нашёл в Instagram «зловредные» вакансии. Регулятор просит удалить сторис и отладить механизмы модерации

Предложения поработать наркокурьером нашла в разделе Instagram Stories Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. В адрес Facebook отправилось грозное письмо.
«В целях защиты российских граждан от зловредного контента Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети Instagram рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров», — сообщает 1 апреля ведомство.
Данная реклама, поясняет Роскомнадзор, популяризирует преступную деятельность и стимулирует пользователей нарушить закон.
Более того, этот кейс показал, что регулятор недоволен тем, как соцсеть проверяет рекламный и пользовательский контент в соответствии с законодательством РФ. Привести в порядок механизмы премодерации и модерации и доложить о результатах РКН просит «в максимально короткие сроки».