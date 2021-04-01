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Скульптура «Электроника» с завода «Светлана» перепорхнёт на новое здание. Вместо «старого» построят жильё

В Петербурге на проспекте Тореза демонтируют скульптуру «Электроника»

В Петербурге скульптурную композицию «Электроника», которая украшает производственное здание на пересечении проспектов Тореза и Светлановского, начали демонтировать. После реставрации её установят на соседнем здании. Об этом «Фонтанке» 1 апреля сообщили в пресс-службе Setl Group.

На месте нынешнего «обитания» летящей «Электроники» появится жилой комплекс, разрешение на строительство в конце 2018 года получило входящее в Setl Group ООО «Созидание».

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«Когда мы начали работать с территорией на Светлановском проспекте, сразу обратили внимание на это произведение искусства, — цитирует пресс-служба совладелльца Setl Group Илью Еременко. — Мы понимали, что такой яркий пример ленинградской городской скульптуры нужно сохранить именно здесь, в этом квартале. Поэтому ещё два года назад совместно с руководством ПАО «Светлана» начали прорабатывать варианты переноса «Электроники», искали наиболее удачные решения».

Композицию разместят на одном из административных корпусов завода на Светлановском проспекте, д. 27, в 200-х метрах от Светлановской площади.

Авторский надзор за «переездом» «Электроники» предстоит вести правообладателям: вдове автора — скульптора Валентина Козенюка, искусствоведу, начальнику отдела художественной литературы и библиографии музея-заповедника «Царское Село» Наталье Коршуновой, и сыну автора — скульптору Григорию Козенюку.

По словам вдовы, перенос скульптуры пройдёт в два этапа: «Перенос скульптуры планируется осуществить в два этапа. Сначала «Электронику» снимут, обследуют, укрепят несущие части, в случае необходимости — проведут реставрацию, укрепят стену, где композиции предстоит красоваться. Затем предстоит согласование места установки и перенос скульптуры на новое место».

Представители девелопера пояснили, что для «Электроники» постарались выбрать максимально «видовую» стену.

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Комментарии (17)

Serg_I
Прощай навсегда, российская электроника и память о ней!
alstr
Наиболее правильным было бы решение, чтобы при проектировании квартала оставить скульптуру на этом же месте, но на новом здании.
Спроектировать Здание с такой же стеной - задача студента соответствующего ВУЗа. А еще лучше придумать какой-нибудь обыгрыш этой скульптуры - например, поместить ее в арку.

Но у нас как всегда ...
мда...развал всего
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