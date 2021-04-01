В Петербурге скульптурную композицию «Электроника», которая украшает производственное здание на пересечении проспектов Тореза и Светлановского, начали демонтировать. После реставрации её установят на соседнем здании. Об этом «Фонтанке» 1 апреля сообщили в пресс-службе Setl Group.
На месте нынешнего «обитания» летящей «Электроники» появится жилой комплекс, разрешение на строительство в конце 2018 года получило входящее в Setl Group ООО «Созидание».
«Когда мы начали работать с территорией на Светлановском проспекте, сразу обратили внимание на это произведение искусства, — цитирует пресс-служба совладелльца Setl Group Илью Еременко. — Мы понимали, что такой яркий пример ленинградской городской скульптуры нужно сохранить именно здесь, в этом квартале. Поэтому ещё два года назад совместно с руководством ПАО «Светлана» начали прорабатывать варианты переноса «Электроники», искали наиболее удачные решения».
Композицию разместят на одном из административных корпусов завода на Светлановском проспекте, д. 27, в 200-х метрах от Светлановской площади.
Авторский надзор за «переездом» «Электроники» предстоит вести правообладателям: вдове автора — скульптора Валентина Козенюка, искусствоведу, начальнику отдела художественной литературы и библиографии музея-заповедника «Царское Село» Наталье Коршуновой, и сыну автора — скульптору Григорию Козенюку.
По словам вдовы, перенос скульптуры пройдёт в два этапа: «Перенос скульптуры планируется осуществить в два этапа. Сначала «Электронику» снимут, обследуют, укрепят несущие части, в случае необходимости — проведут реставрацию, укрепят стену, где композиции предстоит красоваться. Затем предстоит согласование места установки и перенос скульптуры на новое место».
Представители девелопера пояснили, что для «Электроники» постарались выбрать максимально «видовую» стену.