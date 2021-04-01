В Петербурге скульптурную композицию «Электроника», которая украшает производственное здание на пересечении проспектов Тореза и Светлановского, начали демонтировать. После реставрации её установят на соседнем здании. Об этом «Фонтанке» 1 апреля сообщили в пресс-службе Setl Group.



На месте нынешнего «обитания» летящей «Электроники» появится жилой комплекс, разрешение на строительство в конце 2018 года получило входящее в Setl Group ООО «Созидание».