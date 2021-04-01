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Вы успели похудеть к весне? А еноты — да. Постройневшие полоскуны вышли из спячки в Московском зоопарке и довольно рычат

Енотовидная собака Буба в Московском зоопарке после зимы проснулась с талией

Под звуки капели в столице проснулись еноты и енотовидная собака Буба. Проголодавшимся после долгой зимы, им не дадут переесть — возвращаться к активной жизни животные будут постепенно.

Как рассказали в Московском зоопарке 1 апреля, жители вольера енотовидной группы вылезают из своих домиков и «довольно утробно рычат».

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«Пока у наших енотов довольно скромный рацион. Сейчас в природе они бы тоже питались весьма умеренно, к тому же сразу после зимнего сна важно очень аккуратно дозировать корма. В целом как еноты, так и Буба чувствуют себя отлично. У Бубы в некоторых ракурсах можно вообразить талию. Еноты обнаруживают весьма длинные ноги, оправдывая осенний прогноз о "кошачьей худобе"», — говорится в сообщении зоопарка.

Смотрители скоро засеют траву в вольере енотовой группы, добавят мульчи (покрытие для земли), подрежут кусты для пущей густоты. В домиках тоже наведут порядок.

«Будем надеяться, что наша полосатая группа вместе с Бубой отлично встретит новый сезон, с удовольствием проведёт лето и спокойно уляжется в следующий зимний сон», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Днём раньше в зоопарке рассказали о пробуждении медведей.

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Комментарии (1)

ash364
Мы не енотовидные, мы просто собаки...
А похудели мы от забот правительства.
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