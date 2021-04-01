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Машина Пескова попала в ДТП в Москве

Дмитрий Песков подтвердил факт аварии с его служебной машиной

Пресс-секретарь российского президента заверил, что после ДТП «все целы».

«Машина попала в аварию, все целы, меня в ней не было», — рассказал 1 апреля Дмитрий Песков в комментарии РБК.

Источник издания уточнил, что авария случилась в среду, 31 марта. Около Волгоградского проспекта машина Genesis двигалась в сторону центра с включенным спецсигналом и столкнулась с такси. За рулём служебного автомобиля Пескова находился водитель. У машины наблюдаются повреждения около крыла, бампера и пассажирской двери. Также неполадки после ДТП с осью заднего колеса.

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Комментарии (7)

***_555
У секретаря собственный водитель на гособеспечении.
Steam
Кто это и почему нам это должно быть интересно?
tsodd
На кой Пескову мигалка, ему что, оперативно куда-то приезжать нужно?
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