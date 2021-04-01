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Безрассудство петербуржца попало на видео. Он поехал на перекрёсток под красный, да ещё и задом

«Шевроле» в Петербурге нарушил ПДД, выехав на перекрёсток задним ходом

Странный манёвр автомобилиста в центре Петербурга зафиксировал видеорегистратор очевидца. Его впору было бы счесть первоапрельской шуткой, если бы не место действия.

Главный герой видео, опубликованного 1 апреля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», — водитель легкового «Шевроле». На записи видно, что сначала он стоит на аварийной сигнализации на набережной Фонтанки за Измайловским мостом. Потоку по Фонтанке горит красный сигнал светофора. Внезапно «Шевроле» трогается с места, причём задним ходом и на красный. Так он тихой сапой с моргающей аварийкой пересекает перекрёсток и останавливается на «зебре».

К счастью, ДТП не произошло, хотя оно было очень вероятно: с Вознесенского и Измайловского никто не выехал на перекрёсток. Рассуждая о причинах странного поступка водителя «Шевроле», подписчики «ДТП и ЧП» предполагают, что за рулём был таксист. Возможно, он получил заказ на поездку в сторону Измайловского и вернулся назад, чтобы уйти на мост направо.

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Комментарии (10)

Mash
Таких нарушений сотни ежедневно. Не говоря уже про парковку 2-3 рядом
SU LUX INN
смотрите видео Внимательно! он заблаговременно перед маневром включил Аварийный режим указателей поворота! критиканы, поучите сначала Правила, перед "критикой", чтобы не пришлось вас снова Макать!
ash364
Ну, по страховым базам, там А***** Валех Загид 07.03.1965 и Не ограничен список лиц, допущенных к управлению.
Таксо.
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