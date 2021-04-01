Странный манёвр автомобилиста в центре Петербурга зафиксировал видеорегистратор очевидца. Его впору было бы счесть первоапрельской шуткой, если бы не место действия.



Главный герой видео, опубликованного 1 апреля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», — водитель легкового «Шевроле». На записи видно, что сначала он стоит на аварийной сигнализации на набережной Фонтанки за Измайловским мостом. Потоку по Фонтанке горит красный сигнал светофора. Внезапно «Шевроле» трогается с места, причём задним ходом и на красный. Так он тихой сапой с моргающей аварийкой пересекает перекрёсток и останавливается на «зебре».

