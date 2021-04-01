Вызвать врача на дом при любых симптомах теперь можно через Службу 122. «Фонтанка» поясняет, что изменилось

Кстати, по номеру 122 можно также записаться на вакцинацию от COVID-19 в Петербурге, задать общие вопросы, связанные с коронавирусом, и даже вопросы, связанные с деятельностью исполнительных органов государственной власти, например, в сфере социальной защиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, транспорта и др.
Что-то изменилось? Почему не позвонить, как обычно, в поликлинику?
Да, изменилось. С 15 марта вызов врача на дом осуществляется через Службу 122. Теперь, чтобы вызвать врача на дом, нужно набрать бесплатный короткий номер 122 и оформить вызов. При этом не надо ждать восьми утра, ведь Служба 122 работает круглосуточно и без выходных. Даже вечером или в выходной, почувствовав недомогание, вы можете оставить заявку на вызов врача на дом. Когда поликлиника начнет свою работу, то тут же увидит ее и возьмет в работу.
Так а в поликлинику-то позвонить можно?
Когда вы наберете привычный номер своей поликлиники, то в голосовом меню вам предложат нажать соответствующую кнопку для вызова врача на дом, после чего ваш звонок все равно будет переадресован в Службу 122.
При этом, звонок на номер 122 бесплатный, а звонок в поликлинику оплачивается по тарифам вашего оператора связи. Поэтому имеет смысл не тратить время, а звонить напрямую на номер 122, чтобы разговор состоялся быстрее и был бесплатным.
То есть мне надо звонить 122, даже если у меня нет симптомов ковида?
Совершенно верно. В любом случае, когда вам потребуется пригласить участкового врача на дом, нужно обращаться в Службу 122.
Там голосовое меню. Как быть пожилым людям, которые не умеют пользоваться тональным режимом?
Когда вы звоните в Службу 122, то действительно попадаете в голосовое меню, где нужно выбрать цель звонка, нажав определенные цифры в тонально режиме.
Если по каким-то причинам не получилось нажать нужную кнопку, не переживайте — вы попадете в интерактивное голосовое меню (IVR). Там виртуальная помощница предложит озвучить цель обращения голосом — после чего звонок будет переадресован в нужном направлении.
Если и тут вы растерялись и не озвучили цель звонка, то звонок все равно не потеряется, а будет переведен на «живого» оператора, и вы получите необходимую помощь.
Почему мне приходится разговаривать с роботом?
Чтобы принять максимальное количество заявок на вызов врача, Службе 122 помогает виртуальный ассистент Виктория. Она еще молода, но учится в процессе работы.
Не волнуйтесь, что голосовой помощник вас не поймет. Если Виктория не распознает какую-либо информацию, то вызов будет переведен на оператора, и уже он оформит вызов врача на дом.
Какие вопросы мне задаст робот Виктория?
Разговор с Викторией займет у Вас не более 4–5 минут. Она задаст вам вопросы об имеющихся симптомах, согласно утвержденному перечню вопросов: какая температура у больного, есть ли кашель, насморк, болит ли горло, чувствует ли запахи заболевший.
Вопросы сформулированы в соответствии с текущей эпидемиологической обстановкой и утверждены Комитетом по здравоохранению. Конечно же, вам зададут ряд вопросов и по ковидной тематике. В наше время без этого не обойтись.
Если же симптомов Covid-19 не наблюдается, то Виктория зафиксирует недомогание с ваших слов, и эта информация также поступит в поликлинику в заявке на вызов врача.
Как правильно общаться с роботом?
Чтобы сократить время оформления заявки, необходимо соблюдать несложные правила: не торопитесь отвечать, дослушайте вопрос до конца, отвечайте четко, корректно и по существу, не нервничайте, не раздражайтесь — ведь Виктория хочет Вам помочь!
Также обращаем внимание, что, если вы живете в населенном пункте, входящем в состав Санкт-Петербурга, то обязательно нужно назвать адрес полностью, с указанием города или поселка. Например: город Сестрорецк, улица Володарского, дом 1.
Как моя заявка попадет в поликлинику?
Когда вы слышите фразу «Ваша заявка оформлена» — это значит, что заявка уже передана в поликлинику. Служба 122 и поликлиники работают в единой системе, и поликлиники видят свои заявки сразу после их появления в специальном электронном журнале.
Когда придет врач?
Если ваша заявка на вызов врача будет обработана поликлиникой до 14:00 в будние дни, то по регламенту врач должен прийти в день обращения, если обратились позже — врач придет на следующий день. Если же вы вызываете врача в выходной или праздничный день, то поликлиника отработает заявку в соответствии со своими нормативными документами и графиком работы дежурных бригад.
Как узнать статус моей заявки?
Если вы оставите свой мобильный телефон в качестве контактного, то получите текстовые сообщения: первое о том, что поликлиника взяла заявку в работу, и второе сообщение — с планируемой датой визита.
Если в качестве контактного вы оставили стационарный телефон — уточнить статус заявки на вызов врача можно у оператора по номеру 122, через два часа после оформления, нажав в голосовом меню *1 или озвучив цель обращения «проверить статус». Оператор Службы 122 по фамилии сможет посмотреть в электронном журнале отметки медицинского регистратора поликлиники по вашей заявке и озвучить ее статус.
Благодаря помощи Службы 122 теперь без труда можно дозвониться в поликлинику по другим вопросам, получить консультацию или записаться на прием к врачам-специалистам.
Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и на основе предоставленных им данных.