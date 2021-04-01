Вызвать врача на дом при любых симптомах теперь можно через Службу 122. «Фонтанка» поясняет, что изменилось

Когда вы наберете привычный номер своей поликлиники, то в голосовом меню вам предложат нажать соответствующую кнопку для вызова врача на дом, после чего ваш звонок все равно будет переадресован в Службу 122.

При этом, звонок на номер 122 бесплатный, а звонок в поликлинику оплачивается по тарифам вашего оператора связи. Поэтому имеет смысл не тратить время, а звонить напрямую на номер 122, чтобы разговор состоялся быстрее и был бесплатным.