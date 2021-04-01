Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:2) забросил свою первую шайбу в лиге.

В этом сезоне Кныжов провел 35 матчей и набрал 5 (1+4) очков.

Ранее «Фонтанка» делала интервью с Кныжовым, который сумел стать основным хоккеистом клуба НХЛ, хотя еще пару лет назад не проходил в состав петербургского СКА.



Николай Кныжов — уроженец Кемерово. С 2016 по 2019 год провел в системе СКА, играя в основном за команды «СКА — Серебряные львы», «СКА-Нева» и «СКА-Варяги». В 2019 году подписал контракт новичка с «Сан-Хосе Шаркс».

