FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
75.64р88.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Бывший хоккеист СКА Кныжов забил первый гол в НХЛ

Бывший хоккеист СКА Кныжов забил гол в матче против «Миннесоты»

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:2) забросил свою первую шайбу в лиге.

23-летний хоккеист забил при счете 2:1 в третьем периоде.

В этом сезоне Кныжов провел 35 матчей и набрал 5 (1+4) очков.

Фото: Скриншот Instagram.com
ПоделитьсяПоделиться

Ранее «Фонтанка» делала интервью с Кныжовым, который сумел стать основным хоккеистом клуба НХЛ, хотя еще пару лет назад не проходил в состав петербургского СКА.

Николай Кныжов — уроженец Кемерово. С 2016 по 2019 год провел в системе СКА, играя в основном за команды «СКА — Серебряные львы», «СКА-Нева» и «СКА-Варяги». В 2019 году подписал контракт новичка с «Сан-Хосе Шаркс».

Фото: Скриншот Instagram.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний