Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:2) забросил свою первую шайбу в лиге.
23-летний хоккеист забил при счете 2:1 в третьем периоде.
Nikolai Knyzhov scores his first NHL goal 🎉 pic.twitter.com/5Xi2hEYmcy— Sharks on NBCS (@NBCSSharks) April 1, 2021
В этом сезоне Кныжов провел 35 матчей и набрал 5 (1+4) очков.
Ранее «Фонтанка» делала интервью с Кныжовым, который сумел стать основным хоккеистом клуба НХЛ, хотя еще пару лет назад не проходил в состав петербургского СКА.
Николай Кныжов — уроженец Кемерово. С 2016 по 2019 год провел в системе СКА, играя в основном за команды «СКА — Серебряные львы», «СКА-Нева» и «СКА-Варяги». В 2019 году подписал контракт новичка с «Сан-Хосе Шаркс».