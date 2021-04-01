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В России ввели минимально допустимую цену на сигареты

Минимальная цена на пачку сигарет в России с 1 апреля составит 108 рублей

Вступил в силу закон, подписанный президентом России в конце декабря. Минимальная цена на сигареты распространяется только на ту продукцию, которая введена в оборот после 1 апреля.

Минимальную цену на пачку сигарет рассчитал Минсельхоз. В нее входит стоимость акцизы, НДС и повышающий коэффициент. На сегодняшний день сигареты не могут стоить дешевле 108 рублей за пачку. Фиксированная минимальная цена не касается той продукции, которая введена в оборот до вступления в силу закона.

По оценкам специалистов, в прошлом году рынок нелегальной табачной продукции нанес бюджету ущерб в 85 млрд рублей.

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