В России ввели минимально допустимую цену на сигареты

Вступил в силу закон, подписанный президентом России в конце декабря. Минимальная цена на сигареты распространяется только на ту продукцию, которая введена в оборот после 1 апреля.



Минимальную цену на пачку сигарет рассчитал Минсельхоз. В нее входит стоимость акцизы, НДС и повышающий коэффициент. На сегодняшний день сигареты не могут стоить дешевле 108 рублей за пачку. Фиксированная минимальная цена не касается той продукции, которая введена в оборот до вступления в силу закона.

По оценкам специалистов, в прошлом году рынок нелегальной табачной продукции нанес бюджету ущерб в 85 млрд рублей.