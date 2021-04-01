Как сообщает пресс-служба СЗТУ 1 апреля, автомобиль «Мицубиси» пересекал границу через таможенный пост «Торфяновка». Во время внимательного осмотра салона иномарки под передним сиденьем проверяющие нашли дисковые магазины к пулемету в количестве трех штук.

Боеприпасы к старому пулемету пытался ввезти через границу с Финляндией мужчина. Но не прошел таможню.

На таможне уточняют, что для провоза предметов, относящихся, как эти магазины, к категории «вооружение и военная техника», нужно иметь соответственную лицензию, которую выдает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.



В отношении водителя, 44-летнего гражданина РФ, возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых веществ». Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

