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Таможня не дала добро. На границе с Финляндией в машине нашли магазины для пулемёта Дегтярёва

Уголовное дело по статье «Контрабанда» возбудили в Петербурге после обнаружения в машине магазинов к пулемёту Дегтярёва.

Боеприпасы к старому пулемету пытался ввезти через границу с Финляндией мужчина. Но не прошел таможню.

Как сообщает пресс-служба СЗТУ 1 апреля, автомобиль «Мицубиси» пересекал границу через таможенный пост «Торфяновка». Во время внимательного осмотра салона иномарки под передним сиденьем проверяющие нашли дисковые магазины к пулемету в количестве трех штук.

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«Проведенная экспертиза установила, что представленный товар является дисковыми магазинами для 7,62 мм ручного пулемёта Дегтярёва образца 1927 года», — заявил начальник отдела дознания Выборгской таможни Денис Швилло.

На таможне уточняют, что для провоза предметов, относящихся, как эти магазины, к категории «вооружение и военная техника», нужно иметь соответственную лицензию, которую выдает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

В отношении водителя, 44-летнего гражданина РФ, возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых веществ». Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

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Комментарии (2)

ash364
Мля, как они ездят - граница закрыта, визы не дают.... Я хренею.
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