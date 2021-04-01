FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
75.64р88.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Готовь лёд с весны. Петербургским муниципалам разрешат заливать хоккейные коробки

Муниципальные власти Петербурга смогут заливать катки

В Петербурге скорректируют правила благоустройства, чтобы разрешить муниципальным властям заливать лёд в хоккейные коробки. Это следует из ответа губернатора Александра Беглова депутату Заксобрания Денису Четырбоку.

Градоначальник сообщил, что предложение «концептуально поддерживается» исполнительной властью, и в настоящее время разрабатывается проект постановления, который внесёт нужные изменения в правила благоустройства.

«С юридической точки зрения, такая возможность у них (муниципальных властей. — Прим. ред.) отсутствует: в перечне мероприятий, на которые можно выделять средства из местного бюджета, заливки льда нет, — пояснил депутат в своём телеграм-канале. — Таким образом, если муниципалы по просьбе жителей организуют во дворе каток, то при первой же проверке контролирующих ведомств рискуют получить предписание».

Проведением общественных обсуждений по проекту займётся комитет по благоустройству.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Gary
Ахринеть!
Все детство и юность я заливал каток во дворе на хоккейной площадке, А потом это запретили? И где же детям кататься и играть в хоккей? Что за дебилы придумывают законы?! Кстати, сегодня их праздник.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний