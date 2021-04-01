Готовь лёд с весны. Петербургским муниципалам разрешат заливать хоккейные коробки

В Петербурге скорректируют правила благоустройства, чтобы разрешить муниципальным властям заливать лёд в хоккейные коробки. Это следует из ответа губернатора Александра Беглова депутату Заксобрания Денису Четырбоку.

Градоначальник сообщил, что предложение «концептуально поддерживается» исполнительной властью, и в настоящее время разрабатывается проект постановления, который внесёт нужные изменения в правила благоустройства.

«С юридической точки зрения, такая возможность у них (муниципальных властей. — Прим. ред.) отсутствует: в перечне мероприятий, на которые можно выделять средства из местного бюджета, заливки льда нет, — пояснил депутат в своём телеграм-канале. — Таким образом, если муниципалы по просьбе жителей организуют во дворе каток, то при первой же проверке контролирующих ведомств рискуют получить предписание».