Приморский проспект утром 1 апреля встал из-за ДТП, случившегося на Ушаковском путепроводе. По данным «Яндекс.Карт», пробка с проспекта тянется двумя хвостами на улицу Савушкина (более 6 км) и Приморское шоссе (5,5 км). Загруженность магистрали в центр сервис оценивает в 10 баллов, что на 7 баллов выше обычного.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают, что на путепроводе массовое ДТП. Битые машины стояли там уже в 6:40.
Замшину улицу тоже перекрыло ДТП с двумя легковыми автомобилями на участке от проспекта Маршала Блюхера до Бестужевской улицы. Проезда нет, констатируют в «ДТП и ЧП». Впрочем, «Яндекс.Карты» «красного» затора там не показывают.
В целом загруженность дорог Петербурга составляет обычные для этого времени суток 6 баллов. Ещё одна аномальная пробка образовалась после 6 часов утра на Дороге жизни. К 7:21 она растянулась, по данным «Яндекса», на 6,3 километра, охватив и Рябовское шоссе.