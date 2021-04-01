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Приморский проспект парализовала 10-балльная пробка из-за массового ДТП

На севере Петербурга растёт затор из-за аварии на Ушаковском путепроводе

Спровоцировать аварию могла гололедица: ночью в городе подмораживало.

Приморский проспект утром 1 апреля встал из-за ДТП, случившегося на Ушаковском путепроводе. По данным «Яндекс.Карт», пробка с проспекта тянется двумя хвостами на улицу Савушкина (более 6 км) и Приморское шоссе (5,5 км). Загруженность магистрали в центр сервис оценивает в 10 баллов, что на 7 баллов выше обычного.

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Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают, что на путепроводе массовое ДТП. Битые машины стояли там уже в 6:40.

Замшину улицу тоже перекрыло ДТП с двумя легковыми автомобилями на участке от проспекта Маршала Блюхера до Бестужевской улицы. Проезда нет, констатируют в «ДТП и ЧП». Впрочем, «Яндекс.Карты» «красного» затора там не показывают.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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В целом загруженность дорог Петербурга составляет обычные для этого времени суток 6 баллов. Ещё одна аномальная пробка образовалась после 6 часов утра на Дороге жизни. К 7:21 она растянулась, по данным «Яндекса», на 6,3 километра, охватив и Рябовское шоссе.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (3)

***_555
Четко виден просчёт с отсутствием прямого заезда с Приморского/Савушкина на ЗСД.
155486892
День дурака
ash364
Там же постоянно впендюриваются как построили этот мост.
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