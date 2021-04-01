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В США новая стрельба, взрослые и ребёнок убиты в деловом центре

Четыре человека погибли в Калифорнии, стрелок в больнице

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате стрельбы в штате Калифорния 31 марта. Стрелок задержан, он в больнице.

Как сообщает NBC News со ссылкой на полицию, инцидент произошёл в бизнес-комплексе в городе Ориндж.

«Прибывшие на место полицейские услышали выстрелы, обнаружили подозреваемого, произошла перестрелка с участием полицейского <...>. Четыре человека умерли на месте, один находится в больнице, и есть стрелявший», — рассказала представитель полиции Джениффер Амат в эфире телеканала КTLA (цитата по ТАСС).

«В городе Ориндж у нас не было такого инцидента с 1997 года <...>, это настоящая трагедия для семей жертв, нашего сообщества и полицейского департамента. Мы приносим свои соболезнования», — отметила Амат.

По данным NBC, погиб ребёнок. «Шесть человек получили огнестрельные ранения в Ориндже (штат Калифорния). По меньшей мере четыре из них погибли на месте, в том числе один ребенок, два человека доставлены в местные больницы», — написал в Twitter журналист канала Эндрю Бланкштейн. Он добавил, что полицейских среди жертв и пострадавших нет.

Это уже третий случай стрельбы с большим количеством жертв в США за месяц. В Атланте (штат Джорджия) и ее пригороде 16 марта 21-летний Роберт Аарон Лонг устроил несколько нападений на массажные салоны, погибли семь человек. 22 марта 21-летний Ахмад Алисса открыл стрельбу рядом с одним из супермаркетов в Боулдере, погибли 10 человек, в том числе полицейский. Президент США Байден заявил, что новое правительств будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия.

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