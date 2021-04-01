В США новая стрельба, взрослые и ребёнок убиты в деловом центре

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате стрельбы в штате Калифорния 31 марта. Стрелок задержан, он в больнице.

Как сообщает NBC News со ссылкой на полицию, инцидент произошёл в бизнес-комплексе в городе Ориндж.

«Прибывшие на место полицейские услышали выстрелы, обнаружили подозреваемого, произошла перестрелка с участием полицейского <...>. Четыре человека умерли на месте, один находится в больнице, и есть стрелявший», — рассказала представитель полиции Джениффер Амат в эфире телеканала КTLA (цитата по ТАСС).