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Пенсии в России выросли. Теперь это в среднем 10,2 тыс. рублей

Почти 4 миллиона россиян с 1 апреля получают прибавку к пенсии

Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2021 года индексируются на 3,4 %. Новые суммы пенсионеры начнут получать с 3 апреля по обычному графику доставки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд, прибавки составят в среднем от 270 до 514 рублей. После индексации средний размер пенсии составит 10,2 тысячи рублей. Нововведение затронет 3,9 миллиона российских пенсионеров, в том числе 3,2 миллиона получателей социальной пенсии (2,1 миллиона получают социальную пенсию по инвалидности, 1 миллион — по потере кормильца).

«В зависимости от вида пенсии прибавка в результате индексации составит в среднем от 270 до 514 рублей в месяц. Средний размер социальной пенсии после индексации составит 10,2 тыс. рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам вырастет в среднем до 15 тыс. рублей, социальная пенсия инвалидам с детства первой группы — до 15,16 тыс. рублей», — сообщили в ПФР.

Одновременно с социальными индексируются пенсии участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, работников летно-испытательного состава. Пенсия участников Великой Отечественной войны, которые получают одновременно и страховую пенсию, и пенсию по государственному обеспечению, вырастет в среднем до 42 тыс. рублей. Пенсия инвалидов по военной травме, также получающих две пенсии, после индексации увеличится в среднем до 32,9 тыс. рублей.

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Комментарии (15)

walker_5e4cd299a1c68
Ура! Вот это сумма! Прорыв! Учитывая, что кварплату, как и проезд но от никто не отменял, да и лекарства...
В коммерческом ресторане на сотню не больно зашикуешь.

А что можно купить на 100 рублей?
На 100 рублей?
Чашку кофе, рюмку сухого вина, бутылку лимонада.
Только тебя-то это не касается, вы с Копытиным здесь остаётесь.С
263818021
Я бал
Агроном аэродрома
Но в среднем пенсы едят голубцы, да.
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