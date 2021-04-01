Пенсии в России выросли. Теперь это в среднем 10,2 тыс. рублей

Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2021 года индексируются на
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд, прибавки составят в среднем от 270 до 514 рублей. После индексации средний размер пенсии составит 10,2 тысячи рублей. Нововведение затронет 3,9 миллиона российских пенсионеров, в том числе 3,2 миллиона получателей социальной пенсии (2,1 миллиона получают социальную пенсию по инвалидности, 1 миллион — по потере кормильца).
«В зависимости от вида пенсии прибавка в результате индексации составит в среднем от 270 до 514 рублей в месяц. Средний размер социальной пенсии после индексации составит 10,2 тыс. рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам вырастет в среднем до 15 тыс. рублей, социальная пенсия инвалидам с детства первой группы — до 15,16 тыс. рублей», — сообщили в ПФР.