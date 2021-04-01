Клещи в России подобрели: в этом году они покусали в 11 раз меньше людей, чем год назад

Клещи начали кусать людей ещё в январе. Всего с начала 2021 года в России от них пострадал 181 человек, что в 11 раз меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами (иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), пока не зарегистрировано. Об этом 1 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, который ведёт еженедельный мониторинг во всех федеральных округах.
«По данным на 27 марта 2021 года, случаев заболевания КВЭ, МЭЧ, ГАЧ не зарегистрировано. Случаев заражения ИКБ не зарегистрировано. По данным оперативного еженедельного мониторинга, в 24 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились 181 пострадавший от укусов клещей (в 2020 — в 68 субъектах, 2070), в том числе 81 ребенок», — говорится в сообщении.
Первые укусы зафиксировали в январе — в Ростовской, Астраханской областях и даже в Калининградской, а также в Адыгее, Калмыкии, Крыму, Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях. В феврале клещи кусались в Оренбургской области.