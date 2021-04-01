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Клещи в России подобрели: в этом году они покусали в 11 раз меньше людей, чем год назад

За три месяца 2021 года от укусов клещей пострадал 181 россиянин

Клещи начали кусать людей ещё в январе. Всего с начала 2021 года в России от них пострадал 181 человек, что в 11 раз меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами (иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), пока не зарегистрировано. Об этом 1 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, который ведёт еженедельный мониторинг во всех федеральных округах.

«По данным на 27 марта 2021 года, случаев заболевания КВЭ, МЭЧ, ГАЧ не зарегистрировано. Случаев заражения ИКБ не зарегистрировано. По данным оперативного еженедельного мониторинга, в 24 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились 181 пострадавший от укусов клещей (в 2020 — в 68 субъектах, 2070), в том числе 81 ребенок», — говорится в сообщении.

Первые укусы зафиксировали в январе — в Ростовской, Астраханской областях и даже в Калининградской, а также в Адыгее, Калмыкии, Крыму, Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях. В феврале клещи кусались в Оренбургской области.

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Комментарии (1)

Riptide
Ага, перед выходом в лесопарковую ЗОНУ рекомендуем воспользоваться специальными отпугивающими веществами – «репеллентами».
- максимально защитить одеждой голову и тело.
- носить одежду светлых тонов (чтобы клещ был на ней заметен), с длинными рукавами и штанинами. При этом хорошо, если рукава имеют плотно застегивающиеся по руке манжеты, а ворот плотно прилегает к шее, чтобы клещ не мог забраться под одежду; брюки можно заправить в носки; каждые 1,5 - 2 часа внимательно осматривать друг друга, чтобы вовремя заметить и снять клеща, пока он не успел присосаться, а также вычёсывать и вообще всячески заниматься грумингом 🙊🐵🙈
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