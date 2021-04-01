Сахарные заводы приостановили продажи в ожидании пятирублёвой компенсации

Производители сахара в конце марта приостановили продажи торговым сетям, заводы не подтверждают объёмы будущих поставок. Об этом пишут 1 апреля «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Крупные торговые сети, по словам двух источников, уже больше недели не могут закупить сахар-песок у производителей по фиксированной цене. Проблемы начались после того, как 22 марта правительство объявило, что с 1 апреля готово выделять изготовителям субсидии на компенсацию их затрат. Заводам обещали по 5 рублей за каждый килограмм сахара, который они продают по фиксированной цене 36 рублей за килограмм.