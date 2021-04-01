Школьник пострадал из-за спешки в результате ДТП в Василеостровском районе города.
Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», инцидент произошёл 31 марта около 17:20 на пересечении улиц Нахимова и Наличной. Маршрутный автобус (за рулём был мужчина) сбил 12-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. На записи камеры наружного наблюдения видно, как маленький пешеход пробегает между стоящими на поворот машинами, — водитель маршрутки мог просто не увидеть его.
Ребёнок в состоянии средней степени тяжести был доставлен в детскую городскую больницу № 2.
«Объясните дополнительно детям, что нельзя перебегать проезжую часть, особенно на запрещающий сигнал светофора», — советует «Дорожный инспектор».