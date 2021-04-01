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Мальчик на Васильевском побежал по «зебре», водитель маршрутки не успел среагировать

В Петербурге автобус сбил ребёнка

Школьник пострадал из-за спешки в результате ДТП в Василеостровском районе города.

Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», инцидент произошёл 31 марта около 17:20 на пересечении улиц Нахимова и Наличной. Маршрутный автобус (за рулём был мужчина) сбил 12-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. На записи камеры наружного наблюдения видно, как маленький пешеход пробегает между стоящими на поворот машинами, — водитель маршрутки мог просто не увидеть его.

Ребёнок в состоянии средней степени тяжести был доставлен в детскую городскую больницу № 2.

«Объясните дополнительно детям, что нельзя перебегать проезжую часть, особенно на запрещающий сигнал светофора», — советует «Дорожный инспектор».

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