Этот день обещает быть даже лучше, чем обычно за последние годы: и теплее, и светлее.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 апреля существенных осадков не ожидается, ветер умеренный, атмосферное давление существенно не изменится. Температура воздуха ночью местами опускалась до минус 1 градуса, днём же она поднимется до плюс 5–7.

По данным «Яндекса», сегодня будет ясно, а плюс 7 днём — это повышенная температура для 1 апреля. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день бывает паcмурно, от минус 3 до плюс 6 градусов. Холоднее всего было в 1963 году, минус 17, а теплее всего — в 2008 году, плюс 14 градусов.