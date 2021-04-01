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Идеальный день без шуток: дождичка в четверг в Петербурге не ждут

В Петербурге 1 апреля будет тепло и солнечно

В первый день апреля петербургская погода, кажется, не готовит никаких злых шуток — если верить прогнозам синоптиков.

Этот день обещает быть даже лучше, чем обычно за последние годы: и теплее, и светлее.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 апреля существенных осадков не ожидается, ветер умеренный, атмосферное давление существенно не изменится. Температура воздуха ночью местами опускалась до минус 1 градуса, днём же она поднимется до плюс 5–7.

По данным «Яндекса», сегодня будет ясно, а плюс 7 днём — это повышенная температура для 1 апреля. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день бывает паcмурно, от минус 3 до плюс 6 градусов. Холоднее всего было в 1963 году, минус 17, а теплее всего — в 2008 году, плюс 14 градусов.

Больше одного дня идеальная погода не протянет: уже завтра может быть дождь, а в субботу ночью — даже с мокрым снегом. Правда, в прогнозе есть и солнце.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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