Разработчик российской вакцины от коронавируса заявил, что она не устареет из-за новых штаммов

Вакцины от COVID-19 не устареют через год, как утверждают некоторые специалисты. Об этом 31 марта в интервью Russia Today заявил директор ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»», в котором разработали «ЭпиВакКорону».



Ринат Максютов уточнил, что при необходимости состав препарата можно отредактировать.



«Ежегодно на основании данных по циркулирующим штаммам вируса гриппа определяется и (при необходимости) изменяется состав вакцин. Например, для Северного полушария в конце февраля ВОЗ определяет состав вакцин на следующий эпидсезон, и с марта, используя актуализированные штаммы вируса гриппа, начинается производство вакцины, чтобы осенью приступить к массовой иммунизации», — пояснил глава «Вектора».

