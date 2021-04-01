FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
75.64р88.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Разработчик российской вакцины от коронавируса заявил, что она не устареет из-за новых штаммов

Создатель «ЭпиВакКороны»: Вакцину от коронавируса можно будет модернизировать под новые штаммы

Вакцины от COVID-19 не устареют через год, как утверждают некоторые специалисты. Об этом 31 марта в интервью Russia Today заявил директор ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»», в котором разработали «ЭпиВакКорону».

Ринат Максютов уточнил, что при необходимости состав препарата можно отредактировать.

«Ежегодно на основании данных по циркулирующим штаммам вируса гриппа определяется и (при необходимости) изменяется состав вакцин. Например, для Северного полушария в конце февраля ВОЗ определяет состав вакцин на следующий эпидсезон, и с марта, используя актуализированные штаммы вируса гриппа, начинается производство вакцины, чтобы осенью приступить к массовой иммунизации», — пояснил глава «Вектора».

Причем внесение изменений в вакцину не потребует расширенных клинических исследований, подчеркнул Максютов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний