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Ночные разборки с битой и самокатом сняла камера на Невском. В центре противостояния – таксист и его пассажиры

Конфликт между таксистом и двумя мужчинами запечатлела камера в Центральном районе Петербурга. Видеозапись драки вечером 31 марта разместил «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Разборка произошла накануне вечером на углу Невского проспекта и улицы Марата. Судя по опубликованным кадрам, участниками драки стали водитель такси и его пассажиры. После кулачного боя на проезжей части последние решили, что схватка окончена. Однако таксист думал иначе: он схватил биту, догнал их, и начал активно ею махать.

Что было дальше, в ролике не разобрать. В какой-то момент видно, как на тротуар летит самокат. Возможно, его для самообороны использовали пассажиры. За происходящим на главной улице города наблюдали зеваки.

Помахав битой, автомобилист проследовал к своей машине, но тут возмездия захотели его оппоненты, которые бросили на капот некий предмет и стали дубасить по нему кулаками. В это время водитель уже надавил на газ.

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Комментарии (1)

hal9000
Наверно напердели в салоне..ну ладно раз пукнул..несильно..но если каждый по разу а эти наверно по два..кто выдержит такое?!..
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