Разборка произошла накануне вечером на углу Невского проспекта и улицы Марата. Судя по опубликованным кадрам, участниками драки стали водитель такси и его пассажиры. После кулачного боя на проезжей части последние решили, что схватка окончена. Однако таксист думал иначе: он схватил биту, догнал их, и начал активно ею махать.

Что было дальше, в ролике не разобрать. В какой-то момент видно, как на тротуар летит самокат. Возможно, его для самообороны использовали пассажиры. За происходящим на главной улице города наблюдали зеваки.



Помахав битой, автомобилист проследовал к своей машине, но тут возмездия захотели его оппоненты, которые бросили на капот некий предмет и стали дубасить по нему кулаками. В это время водитель уже надавил на газ.