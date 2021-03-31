Небольшой испанский парусник задел яхту российского миллиардера Андрея Мельниченко и оставил на ней царапину. Об этом 31 марта сообщает местное издание La Voz de Galicia.
Hasta que lo rayaron no pararon 🤦🤦🤦🤦Domingueros por la mar...El barco es el Sailing Yacht A ,el velero más grande del mundo. #Vigo @_webmar_— LaPatrona (@LaPatro07515704) March 30, 2021
@velerosdealtura
@revistamongolia
@fodechincholand
#sailing @Loisdevigo pic.twitter.com/OLDPEbnrJZ
Парусная лодка врезалась в мегаяхту Sailing Yacht A около портового города Виго в Галисии. На ее борту были взрослые и дети. Команда не рассчитала и подошла слишком близко к яхте Мельниченко, после чего не справилась с управлением. Инцидент попал на видео.
По информации в СМИ, удар был несильным, однако капитан Sailing Yacht A сообщил о нем властям, так как на судне осталась царапина «длиной больше метра». La Voz de Galicia уточняет, что до столкновения мегаяхта стояла на якоре возле Виго уже несколько дней. Местные яхтсмены постоянно подплывали поближе, чтобы осмотреть «достопримечательность».
Sailing Yacht A спущена на воду в 2017 году, длина яхты превышает 142 метра, ее стоимость оценивали в 400 млн евро.