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Яхту миллиардера Мельниченко повредили в Испании. Инцидент попал на видео

В мегаяхту миллиардера Мельниченко врезалась парусная лодка

Небольшой испанский парусник задел яхту российского миллиардера Андрея Мельниченко и оставил на ней царапину. Об этом 31 марта сообщает местное издание La Voz de Galicia.

Парусная лодка врезалась в мегаяхту Sailing Yacht A около портового города Виго в Галисии. На ее борту были взрослые и дети. Команда не рассчитала и подошла слишком близко к яхте Мельниченко, после чего не справилась с управлением. Инцидент попал на видео.

По информации в СМИ, удар был несильным, однако капитан Sailing Yacht A сообщил о нем властям, так как на судне осталась царапина «длиной больше метра». La Voz de Galicia уточняет, что до столкновения мегаяхта стояла на якоре возле Виго уже несколько дней. Местные яхтсмены постоянно подплывали поближе, чтобы осмотреть «достопримечательность».

Sailing Yacht A спущена на воду в 2017 году, длина яхты превышает 142 метра, ее стоимость оценивали в 400 млн евро.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Анекдот про 600 мерс и запорожец заиграл новыми красками😊😂😂
07A
Как бы не перегородил Гибралтар!
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