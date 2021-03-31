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Гибель ребенка после катания на тюбинге, привязанном к машине, добралась до суда

Москвича будут судить за катание мальчика на тюбинге, который он привязал к автомобилю

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель несовершеннолетнего. Как сообщили в ведомстве 31 марта, дело направлено в суд.

По данным следствия, 26-летний мужчина 9 января привязал к своей машине трос с тюбингом, чтобы прокатить ребенка. Они ехали по Первому Миргородскому переулку, когда тюбинг столкнулся с деревом. Мальчика госпитализировали, он скончался в больнице.

Мужчина полностью признал вину в ходе следствия. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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Комментарии (1)

AlBerkut
То есть 'покатушник' ещё и датый был, так что ли?
От 5 до 12 это по ч. 4 ст. 264 УК РФ, то есть совершённое в состоянии опьянения или при сокрытии с места ДТП, а так, неквалифицированное, это ч. 3 ст. 264 УК РФ, там до 5...
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