Гибель ребенка после катания на тюбинге, привязанном к машине, добралась до суда

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель несовершеннолетнего. Как сообщили в ведомстве 31 марта, дело направлено в суд.



По данным следствия, 26-летний мужчина 9 января привязал к своей машине трос с тюбингом, чтобы прокатить ребенка. Они ехали по Первому Миргородскому переулку, когда тюбинг столкнулся с деревом. Мальчика госпитализировали, он скончался в больнице.



Мужчина полностью признал вину в ходе следствия. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

