Франция закрывается. Макрон объявил локдаун из-за третьей волны

Как заявил 31 марта глава республики в обращении к нации, его слова приводит France 24, с учетом того, что число погибших приближается к 100 000, отделения интенсивной терапии в наиболее пострадавших регионах уже работают на пределе своих возможностей, а вакцинация идет медленнее, чем хотелось бы, то он вынужден отказаться от попытки сохранить страну открытой для защиты экономики и перейти к жестким мерам, чтобы сохранить контроль над ситуацией.

По решению Макрона, в стране вводится карантин на четыре недели, начиная с 3 апреля. Вводится комендантский час с 19:00, детские сады, школы и колледжи закрываются, а все сотрудники по возможности переводятся на удаленную работу. Поездки без особой причины дальше, чем на 10 км от места изоляции, запрещаются.



Число регистрируемых во Франции новых случаев заболевания за последние дни удвоилось по сравнению с февралем почти до 40 000 в сутки. Количество пациентов с COVID-19, находящихся в отделении интенсивной терапии, превысило 5000, это больше пика в конце прошлого года. При этом вакцинация медленно набирает обороты — за три месяца удалось привить всего 12% населения.

