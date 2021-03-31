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Франция закрывается. Макрон объявил локдаун из-за третьей волны

Франция вводит комендантский час, закрывает школы, детсады и запрещает лишние передвижения

Президент Эммануэль Макрон ввел во Франции третью общенациональную изоляцию из-за наступающей третьей волны коронавируса, которая грозит перегрузить больницы.

Как заявил 31 марта глава республики в обращении к нации, его слова приводит France 24, с учетом того, что число погибших приближается к 100 000, отделения интенсивной терапии в наиболее пострадавших регионах уже работают на пределе своих возможностей, а вакцинация идет медленнее, чем хотелось бы, то он вынужден отказаться от попытки сохранить страну открытой для защиты экономики и перейти к жестким мерам, чтобы сохранить контроль над ситуацией.

По решению Макрона, в стране вводится карантин на четыре недели, начиная с 3 апреля. Вводится комендантский час с 19:00, детские сады, школы и колледжи закрываются, а все сотрудники по возможности переводятся на удаленную работу. Поездки без особой причины дальше, чем на 10 км от места изоляции, запрещаются.

Число регистрируемых во Франции новых случаев заболевания за последние дни удвоилось по сравнению с февралем почти до 40 000 в сутки. Количество пациентов с COVID-19, находящихся в отделении интенсивной терапии, превысило 5000, это больше пика в конце прошлого года. При этом вакцинация медленно набирает обороты — за три месяца удалось привить всего 12% населения.

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Комментарии (2)

nuga
Схема одна во всех странах ЕС и Израиле.Жесткий локдаун,запирательство всех по домам приводит к резкой вспышке от Франции до Украины с Молдавией и Эстонией. Все,как под копирку,чтобы привить быстрее.А в Белоруссии соседней всё по старому,никаких вспышек и маски редко кто носит,ещё и протесты устраивали,а ковида мало и он не свирепый. В России аналогично. Не нужно границы открывать и футбол затаскивать Евро 2020 в Питер..
07A
Чего то корона начинает доставать, маску забываешь снимать! Встанешь утром, не сразу и побреешься! :)))
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