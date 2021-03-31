В России будут выплачивать пособия на детей от трех до семи лет по новым правилам

«В прошлом году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В этом году, если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка», — сообщает 31 марта пресс-служба Министерства труда и соцзащиты РФ.

Правительство России утвердило новые правила выплат на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях. Теперь сумма будет варьироваться в зависимости от доходов семьи и составлять 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, если старший ребенок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то он будет учитываться в составе семьи при расчете среднедушевых доходов. Также в составе семьи будут учитывать детей, находящихся под опекой, то есть семьи смогут получать пособие и на опекаемых детей.



При этом в составе доходов родителей не будут учитывать компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей, которые получают ухаживающие за детьми с инвалидностью. Это решение сделает доступнее выплату на детей от 3 до 7 лет семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид.



Выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, но есть множество условий по имуществу и сбережениям, которые можно изучить целиком на сайте министерства.

