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По 363 человека в день: в Петербурге заметно выросла госпитализация больных с коронавирусом

Почти четыре сотни заболевших ковидом увозят в больницы Петербурга ежедневно

Власти Петербурга сообщили о заметном росте числа госпитализаций больных COVID-19 31 марта по сравнению с прошлой неделей.

«В сравнении с прошлой средой на 17,48% снизилось число регистрации новых случаев COVID-19. На 6,37% уменьшилось количество активно больных. При этом на 11,01% увеличилось количество госпитализированных взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями», — говорится в справке межведомственного координационного совета.

Чиновники отмечают, что вторая волна эпидемии снижается медленными темпами. И вероятность нового роста заболеваемости сохраняется. Про необходимость вакцинации не напоминают.

Но, по данным на 31 марта, всего в Петербурге привиты 376 тысяч человек. Из них 278 тысяч полностью. За прошедшие сутки первично привито 8 300 человек, вторично — 4 378. Неизрасходованный остаток препарата в поликлиниках — 55 тысяч комплектов.

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Комментарии (1)

nuga
Привитые заболели или заразили непривитых родных или коллег? .Привитые дома маски не носят,да и на работе тоже.
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