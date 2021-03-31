По 363 человека в день: в Петербурге заметно выросла госпитализация больных с коронавирусом

«В сравнении с прошлой средой на 17,48% снизилось число регистрации новых случаев COVID-19. На 6,37% уменьшилось количество активно больных. При этом на 11,01% увеличилось количество госпитализированных взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями», — говорится в справке межведомственного координационного совета.



Чиновники отмечают, что вторая волна эпидемии снижается медленными темпами. И вероятность нового роста заболеваемости сохраняется. Про необходимость вакцинации не напоминают.

