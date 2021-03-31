В Петербурге опеку передадут от муниципалов городским властям

Он пояснил, что решение о передаче пока не закреплено документально, однако уже «принята парадигма». «У нас уходит опека. Не сегодня, не завтра, есть определенный период, но последнее совещание было ровно об этом — как передавать полномочия назад госвласти», — рассказал глава совета МО.



Беликов передачу полномочий не поддерживает. По его мнению, за то время, пока опекой занимались местные власти, можно отметить определенные успехи. Собеседник привел данные, что количество детей в региональном банке данных (подлежащих устройству в семью) сократилось за последние 10 лет с четырех до полутора тысяч.