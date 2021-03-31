В Петербурге опеку передадут от муниципалов городским властям

Он пояснил, что решение о передаче пока не закреплено документально, однако уже «принята парадигма». «У нас уходит опека. Не сегодня, не завтра, есть определенный период, но последнее совещание было ровно об этом — как передавать полномочия назад госвласти», — рассказал глава совета МО.
Беликов передачу полномочий не поддерживает. По его мнению, за то время, пока опекой занимались местные власти, можно отметить определенные успехи. Собеседник привел данные, что количество детей в региональном банке данных (подлежащих устройству в семью) сократилось за последние 10 лет с четырех до полутора тысяч.
«У нас 350 сотрудников, у органов опеки, они все должны быть устроены, но никто до сих пор не знает, под кого она (опека. — Прим. ред.) пойдет: под комитет по образованию или под комитет по соцполитике», — рассказал Беликов. По его мнению, передача полномочий по опеке от муниципалов городским властям займет 1,5–2 года.
Обсуждение возможной передачи полномочий опеки от местных властей городу ведется последний десяток лет. Муниципалы получили их в 1998 году.