В России за неделю продолжили дорожать картофель и морковь, а огурцы и помидоры — подешевели

За период с 23 по 29 марта в России продолжили дорожать картофель и морковь. При этом подешевели огурцы и помидоры. Об этом со ссылкой на данные Росстата 31 марта сообщает РИА Новости.
Как уточняется в сообщении, за счет снижения цен на огурцы (на 5,4%) и помидоры (на 2%) в целом плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,2%. В то же время подорожали: морковь (на 3,1%), картофель (на 2,6%), капуста белокочанная (на 1,8%), лук (на 1,5%), яблоки (на 0,2%).
Неделей ранее, с 16 по 22 марта, картофель вырос в цене на 3,1%, морковь — на 3,2%. Репчатый лук тогда подорожал на 2%, белокочанная капуста — на 1,5%, яблоки — на 0,1%, огурцы подешевели на 9,7%, томаты — на 2,8%.
В свою очередь, с 23 по 29 марта в России выросли цены на варёную колбасу, сосиски, сардельки (на 0,5%), полукопчёную и варёно-копчёную колбасу, маргарин (на 0,4%), баранину, мороженую рыбу, мясные консервы, сливочное масло, стерилизованное молоко, мясные и овощные консервы для детского питания, соль, карамель, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,3%).
Говядина, сметана, сычужные сыры, чёрный чай за неделю подорожали на 0,2%, жирный творог, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, шоколадные конфеты и водка — на 0,1%. Стоимость пастеризованного молока и сухих молочных смесей для детского питания снизилась на 0,1%, а цена свинины не изменилась.
В то же время цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов в РФ повысились на 0,3% (против 0,2% неделей ранее). Рис подорожал на 0,3% (с 16 по 22 марта он дешевел на 0,1%), гречневая крупа подорожала на 0,3% (против 0,6%), цены на пшено снизились на 0,1% (за предыдущий период — на 0,4%).