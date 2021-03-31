В России за неделю продолжили дорожать картофель и морковь, а огурцы и помидоры — подешевели

За период с 23 по 29 марта в России продолжили дорожать картофель и морковь. При этом подешевели огурцы и помидоры. Об этом со ссылкой на данные Росстата 31 марта сообщает РИА Новости.



Как уточняется в сообщении, за счет снижения цен на огурцы (на 5,4%) и помидоры (на 2%) в целом плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,2%. В то же время подорожали: морковь (на 3,1%), картофель (на 2,6%), капуста белокочанная (на 1,8%), лук (на 1,5%), яблоки (на 0,2%).



Неделей ранее, с 16 по 22 марта, картофель вырос в цене на 3,1%, морковь — на 3,2%. Репчатый лук тогда подорожал на 2%, белокочанная капуста — на 1,5%, яблоки — на 0,1%, огурцы подешевели на 9,7%, томаты — на 2,8%.

