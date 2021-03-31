Как сообщила «Фонтанке» читательница Ольга, служебный автомобиль с проблесковыми сигналами около пяти вечера остановил движение трамваев в направлении улицы Маршала Казакова. «На ДТП не похоже. Пассажиры выходили из вагонов и шли пешком через пустырь», — говорилось в письме, которое горожанка проиллюстрировала фотографиями с места события.

Петербуржцы заметили на трамвайных путях машину Росгвардии вечером 31 марта. В региональном управлении рассказали о разбитом стекле и задержанном пассажире.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в региональное управление Росгвардии. В пресс-службе сообщили, что его сотрудников вызвали работники трамвая, нажав кнопку тревожной сигнализации.

«Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что гражданин разбил стеклянную перегородку между водителем и салоном трамвая. Его доставили в 69-й отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего», — рассказали изданию в ведомстве.



По данным «Фонтанки», рассматривается версия, что задержанный облокотился на стекло случайно. Однако не исключено, что сделать это он мог, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

