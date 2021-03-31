«Конец прекрасной истории». Алферовский университет теряет самостоятельность

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться







Спустя два года после смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова его детище — Академический университет — теряет самостоятельность и присоединяется к Политехническому университету. Без денег Алферовского фонда и влиятельной поддержки этот проект оказался нежизнеспособным.

Ученый совет Алферовского университета — самого молодого и самого компактного в Петербурге государственного вуза — 29 марта проголосовал за присоединение к Политехническому университету. Это обсуждают его студенты, их родители и сотрудники. Но никакой интриги в этом нет — деньги. Тяжелое положение заведения еще год назад описал свеженазначенный ректор, так и не избавившийся к сегодняшнему дню от приставки «и.о.», Алексей Филимонов.

«Из-за нашего скромного размера мы не можем самостоятельно выполнять все поставленные задачи. Существующего финансирования хватает только для поддержания на плаву. Но его недостаточно для того, чтобы мы развивались, — рассказывал Филимонов в интервью университетскому изданию. — Во времена ректорства Жореса Ивановича при университете существовала очень мощная структура — основанный им Алферовский фонд, который по большому счету давал нам средства, сопоставимые с его годовым бюджетом. К сожалению, сейчас этой структуры у нас нет. Она формально существует, но отношения к АУ не имеет». Сейчас представитель университета от комментариев о том, на каких условиях два вуза будут жить вместе, отказалась. Телефон самого Филимонова не отвечал. Этот вуз был, как говорят о нем выпускники и сотрудники, «камерным». Настолько маленьким, что у него даже не было деканата. Сам университет был создан лишь в 2002 году, в 2009 году к нему присоединили лицей «Физико-техническая школа» и также созданный Алферовым физико-технологический научно-образовательный центр РАН. В этом году он уже объявил новый набор — есть 53 бюджетных места на бакалавриате по направлению «Прикладная математика и физика» с двумя профилями: «Физика» и «Биоинформатика». На третьем курсе студенты-физики выбирают одну из специализаций: «Нанотехнологии», «Теоретическая физика» и «Нанобиотехнологии». Представители вуза всегда подчеркивали: они готовят не столько специалистов для индустрии, сколько ученых, которые по окончании курса захотят продолжить работу в системе РАН.

«Оказывается, бывает так, что авторы образовательной программы прислушиваются к мнению студентов; спрашивают их: что бы ещё они хотели услышать в рамках своей специальности и около того? а какие занятия, наоборот, кажутся не очень осмысленными или даже бесполезными? в какое время лучше поставить занятия?» — вспоминает о необычном формате работы Алферовского университета экс-заведующий одной из кафедр, а ныне сотрудник Физико-технической школы Игорь Шендерович. Сейчас бюджет университета складывается из четырех частей — отчисления из Минобрнауки на высшее образование (около 130 тысяч рублей на каждого студента), научные исследования, господдержка Физико-технической школы (она тоже переходит в структуру Политеха) и совсем небольшие коммерческие доходы от сдачи в аренду бассейна, платы за места в общежитиях и платные курсы. Однако этих денег не хватает на содержание вуза при его амбициях. Бюджет составляет около 500 млн рублей в год. При этом учатся в нем лишь 168 студентов (на всех вместе курсах) и 200 лицеистов в Физико-технической школе (структурно входит в состав университета). Для сравнения: у Политеха при 33 тысячах студентов запланированные доходы на 2021 год — 10,3 млрд рублей. Однако стоит отметить, у СПбПУ доходы от платных студентов — 6,7 млрд, и еще полтора — доходы от научной работы. В Алферовском же университете с самостоятельными заработками не задалось с самого начала.

Попытки поставить на ноги лишившийся влиятельной поддержки и финансирования вуз предпринимались. Ректорат пробовал создать эндаунмент, искать «мегагрант» и просто госфинансирование. В итоге на весь прошлый год получил от государства всего 74 млн рублей — на закупку оборудования. «Пока сделан только первый шаг и образована рабочая группа, которая будет разрабатывать условия интеграции и правила функционирования Академического института имени Алферова в структуре Политехнического университета», — объяснил «Фонтанке» руководитель аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов. Он не оговорился — именно института. В том письме, что ученый совет Алферовского университета направил в Политех, по его словам, так и написано. Его члены сами предложили понизить статус своего заведения. «Ключевой момент: речь идет о полном сохранении и даже увеличении действующей структуры Академического университета, только под управленческой эгидой Политеха. Это будет самостоятельный институт. Не меняется ни состав образования, ни состав направлений, ни условия обучения, — они все остаются на своем месте. Политех лишь берет на себя ответственность за хозяйственное сопровождение этой структуры. И планирует увеличить численность магистерских и аспирантских программ, ориентированных на электронику, на чем сейчас специализируется Академический университет», — объясняет Владимир Глухов.

На дипломах выпускников Алферовского — уже института — после присоединения будет все же стоять название новой alma mater — СПбПУ. Будущее материальной базы уже специально оговорено и согласовано в Министерстве науки и высшего образования: те программы, в которых сейчас участвует Академический университет, в первую очередь госзаказ на научные исследования и обновление приборной базы, — сохраняются и прибавляются к бюджету Политеха. Отдельная история со строительством так называемого «третьего» корпуса вуза нобелевского лауреата — речь о нем идет уже много лет, однако пока так и не удалось согласовать ни один из вариантов проекта. Земля под это есть — около 4 га, прилегающих к нынешнему зданию. «Мы попробуем возобновить эту историю уже на уровне Политехнического университета. Но надежды на успех не много», — говорит Владимир Глухов. «Экономически шансов сохранить независимость Алферовского университета не было, — считает он. — Был сделан тщательный анализ, что для этого необходимо. Взвешивали необходимое количество средств, чтобы не только поддерживать его, но и развивать. Но нужны серьезные вливания — и на поддержку территории, и корпусов, которые работают уже больше 10 лет, и обновление приборной базы. Нужен какой-то устойчивый фундамент, который бы позволил получить уверенность, что можно развиваться».

До смерти Алферова таким фундаментом был фонд его имени. Основной источник поступления денег туда был один — ПАО «Роснефть». «Однако, как только Жорес Иванович умер, это мгновенно обрубилось», — сетует Владимир Глухов. «Фонтанка» задала вопрос пресс-секретарю госкомпании Михаилу Леонтьеву, почему так вышло и не было ли планов возобновить поддержку университета, созданного великим ученым. Однако к моменту публикации ответа получить не удалось. Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»