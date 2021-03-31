У жителя штата Виргиния, привившегося вакциной Johnson&Johnson, зафиксирована редкая реакция: сначала у мужчины появилась сыпь, а после начала облезать кожа, сообщил 30 марта местный телеканал 8News WRIC. По данным издания, врачи напрямую связывают появившиеся проблемы с уколом. 74-летний Ричард Террелл получил однократную дозу вакцины J&J 6 марта, а через четыре дня организм дал сбой. «Я начал чувствовать небольшой дискомфорт в подмышке, через несколько дней у меня появилась зудящая сыпь, а затем я начал опухать, и моя кожа стала красной», — рассказал Террелл. «Все произошло быстро», кожа облезла, вспоминает он, зуд, жжение и с трудом сгибаемые от отёка руки.

Grave reazione al vaccino Jonhnson & Johnson:

la pelle dell'uomo brucia, si gonfia, quindi si stacca https://t.co/oOnm08kFoH pic.twitter.com/zihSa2G81V — PsicheMKD - Noi Siamo Sovrani, Non Sovranisti! (@paradoxMKD) March 30, 2021

Мужчину госпитализировали, под наблюдением медиков он провёл пять дней. Биопсия показала, что это была реакция на лекарство. По словам одного из лечащих врачей, без должного лечения это могло бы быть опасно для жизни.

"It all just happened so fast. My skin peeled off," Richard Terrell said as he looked down. "It's still coming off on my hands now." https://t.co/pmhcIvTJdY — FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) March 30, 2021