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В США у привившегося от коронавируса мужчины облезла кожа

Медики зарегистрировали у американца редкую реакцию на вакцину против COVID-19

У жителя штата Виргиния, привившегося вакциной Johnson&Johnson, зафиксирована редкая реакция: сначала у мужчины появилась сыпь, а после начала облезать кожа, сообщил 30 марта местный телеканал 8News WRIC. По данным издания, врачи напрямую связывают появившиеся проблемы с уколом.

74-летний Ричард Террелл получил однократную дозу вакцины J&J 6 марта, а через четыре дня организм дал сбой. «Я начал чувствовать небольшой дискомфорт в подмышке, через несколько дней у меня появилась зудящая сыпь, а затем я начал опухать, и моя кожа стала красной», — рассказал Террелл. «Все произошло быстро», кожа облезла, вспоминает он, зуд, жжение и с трудом сгибаемые от отёка руки.

Мужчину госпитализировали, под наблюдением медиков он провёл пять дней. Биопсия показала, что это была реакция на лекарство. По словам одного из лечащих врачей, без должного лечения это могло бы быть опасно для жизни.

«Мы исключили все вирусные инфекции, мы исключили сам COVID-19, мы убедились, что его почки и печень в порядке, и, наконец, мы пришли к выводу, что причиной была вакцина, которую он получил», — сказал доктор Нутан. По его словам, это редкий случай, который может быть обусловлен генетикой и типом вакцины (она, в отличие от Pfizer и Moderna, не РНК, а векторная). Свои наблюдения и выводы медики намерены опубликовать в научном журнале.

По словам Террелла, он пока всё ещё слаб, но тем не менее всё же рад, что получил свою дозу.

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