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«Самоотверженно и мужественно, не щадя жизни». В России хотят изменить флаги на кораблях ВМФ

Президент РФ предложил изменить конфигурацию флагов военных кораблей

Флаги кораблей ВМФ России могут поменять свою конфигурацию — в частности, планируется изменить место, где будет изображён орден. Об этом говорится в проекте указа президента РФ о Военно-морском флаге России, размещённом 31 марта на официальном портале правовой информации. В настоящий момент документ проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы.

Изменения могут коснуться орденских и гвардейских орденских флагов. Если ранее орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) предлагается изображать в центре Андреевского креста, причём высота ордена должна составлять треть ширины флага.

Также в проекте указа говорится, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать Военно-морской флаг перед противником, а каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. Если его невозможно водрузить на положенном месте, знамя поднимают на флагштоке в любом месте корабля, где это возможно.

«При непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», — отмечается также в документе.

Помимо этого, новым кораблям, принимаемым в состав ВМФ, могут передаваться флаги кораблей, уже выведенных из состава флота, но особо отличившихся при защите государственных интересов Отечества. Такие флаги должны храниться на кораблях как реликвии, говорится в проекте указа президента РФ.

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Комментарии (6)

Евгений Литвинец
Мальбрук в поход собрался?
Pilat
Мда...
Опасаюсь комментировать это зачетное и очень правильное предложение.
Так и представляю себе разгар боя, и матросы, вместо уничтожения противника лезут на мачту водружать сбитое знамя.
А противник пока в изумлении от беспримерного мужества замирает и сдается на милость нашего флота.
Ну что ж....хороший план.
Прямо так по Кудрински мудро.
Paul3390
А спускать флаг перед спортивными чиновниками из ВАД - можно? Это типа не позор и не измена Родине?
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