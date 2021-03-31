«Самоотверженно и мужественно, не щадя жизни». В России хотят изменить флаги на кораблях ВМФ

Изменения могут коснуться орденских и гвардейских орденских флагов. Если ранее орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) предлагается изображать в центре Андреевского креста, причём высота ордена должна составлять треть ширины флага.

Флаги кораблей ВМФ России могут поменять свою конфигурацию — в частности, планируется изменить место, где будет изображён орден. Об этом говорится в проекте указа президента РФ о Военно-морском флаге России, размещённом 31 марта на официальном портале правовой информации. В настоящий момент документ проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы.

Также в проекте указа говорится, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать Военно-морской флаг перед противником, а каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. Если его невозможно водрузить на положенном месте, знамя поднимают на флагштоке в любом месте корабля, где это возможно.



«При непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», — отмечается также в документе.



Помимо этого, новым кораблям, принимаемым в состав ВМФ, могут передаваться флаги кораблей, уже выведенных из состава флота, но особо отличившихся при защите государственных интересов Отечества. Такие флаги должны храниться на кораблях как реликвии, говорится в проекте указа президента РФ.

