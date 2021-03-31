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«Привет! Я — робот Макс». Новую версию портала госуслуг запустили в тестовом режиме

В России заработала бета-версия портала госуслуг

Новая версия интернет-портала государственных услуг заработала в тестовом режиме 31 марта. Чтобы попробовать бета-версию, можно перейти по ссылке со страницы актуальной версии сайта.

Скриншот с сайта новой версии портала госуслуг
Скриншот с сайта новой версии портала госуслуг
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О запуске бета-версии сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством РФ. По словам министра, помимо технической модернизации портала и перехода на новую архитектуру был изменен формат взаимодействия с пользователями.

«Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не нужно читать инструкции и регламенты, пользователи задают вопросы, портал отвечает. Фактически портал проводит пользователя через сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае», — цитирует Шадаева РИА Новости.

На странице новой версии сайта посетителей приветствует робот Макс, призванный помочь в навигации по сайту. Для этого предлагается ввести в поисковую строку по центру экрана название услуги или ведомства.

Скриншот с сайта новой версии портала госуслуг
Скриншот с сайта новой версии портала госуслуг
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Старый портал госуслуг, по словам главы Минцифры, планируют закрыть в третьем квартале 2021 года.

Скриншот с сайта новой версии портала госуслуг
Скриншот с сайта новой версии портала госуслуг
Скриншот с сайта новой версии портала госуслуг
Скриншот с сайта новой версии портала госуслуг

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Комментарии (6)

265055770
Надеюсь, там будет кнопка отключения этой ненужной игрушки.
Piter Russo
Скучающим людям теперь будет с кем разговор поддержать на гос.услугах)
07A
Почему Макс, робот Максут горазно лучше!
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