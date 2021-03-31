«Привет! Я — робот Макс». Новую версию портала госуслуг запустили в тестовом режиме

Новая версия интернет-портала государственных услуг заработала в тестовом режиме 31 марта. Чтобы попробовать бета-версию, можно перейти по ссылке со страницы актуальной версии сайта.

О запуске бета-версии сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством РФ. По словам министра, помимо технической модернизации портала и перехода на новую архитектуру был изменен формат взаимодействия с пользователями.

«Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не нужно читать инструкции и регламенты, пользователи задают вопросы, портал отвечает. Фактически портал проводит пользователя через сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае», — цитирует Шадаева РИА Новости.