«Привет! Я — робот Макс». Новую версию портала госуслуг запустили в тестовом режиме

Новая версия интернет-портала государственных услуг заработала в тестовом режиме 31 марта. Чтобы попробовать бета-версию, можно перейти по ссылке со страницы актуальной версии сайта.
О запуске бета-версии сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством РФ. По словам министра, помимо технической модернизации портала и перехода на новую архитектуру был изменен формат взаимодействия с пользователями.
«Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не нужно читать инструкции и регламенты, пользователи задают вопросы, портал отвечает. Фактически портал проводит пользователя через сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае», — цитирует Шадаева РИА Новости.
На странице новой версии сайта посетителей приветствует робот Макс, призванный помочь в навигации по сайту. Для этого предлагается ввести в поисковую строку по центру экрана название услуги или ведомства.
Старый портал госуслуг, по словам главы Минцифры, планируют закрыть в третьем квартале 2021 года.