Вакцина Pfizer-BioNTech показала эффективность 100% среди подростков 12–15 лет

Вакцина от коронавируса, которая является совместной разработкой BioNTech и Pfizer, во время испытаний на несовершеннолетних показала 100-процентную эффективность среди 12–15-летних. Об этом 31 марта сообщили в BioNTech.

«У участников в возрасте от 12 до 15 лет [вакцина против коронавируса] BNT162b2 продемонстрировала 100-процентную эффективность и устойчивый ответ антител, превышающие те, о которых сообщалось после испытаний на людях в возрасте 16–25 лет, и она хорошо переносится», — говорится в сообщении.