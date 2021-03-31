Вакцина Pfizer-BioNTech показала эффективность 100% среди подростков 12–15 лет

Вакцина от коронавируса, которая является совместной разработкой BioNTech и Pfizer, во время испытаний на несовершеннолетних показала 100-процентную эффективность среди 12–15-летних. Об этом 31 марта сообщили в BioNTech.
«У участников в возрасте от 12 до 15 лет [вакцина против коронавируса] BNT162b2 продемонстрировала 100-процентную эффективность и устойчивый ответ антител, превышающие те, о которых сообщалось после испытаний на людях в возрасте 16–25 лет, и она хорошо переносится», — говорится в сообщении.
В третьей фазе исследования приняли участие 2260 подростков из США.
Такие результаты «обнадёживают» и говорят о том, что у детей будет возможность вернуться к нормальной школьной жизни, встречам с родственниками и друзьями, отмечают в BioNTech.
Вакцину от Pfizer и BioNTech одобрили в США и ЕС. Ее эффективность спустя семь дней после введения обоих компонентов оценивают в 95%, через две недели — в 97%.