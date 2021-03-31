Прокуратура Красноярского края начала проверку после сообщений в соцсетях о плавающих трупах животных в реке Енисей под Красноярском. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости.



Ранее депутат горсовета Красноярска и экоактивист Сергей Шахматов написал в Facebook об обнаружении на берегу Енисея несанкционированного захоронения домашних животных. По его словам, «фактически в черте города за мостом 777 кто-то долгое время складировал туши убитых животных». К посту прикреплены фотографии.

