В Петербурге с 40 квадратных километров сметут зимний песок. Начинается месячник по благоустройству

С 1 по 30 апреля в Петербурге пройдет традиционный весенний месячник по благоустройству. Генеральную уборку улично-дорожной сети проведут на 42 млн квадратных метров.



Как сообщает 31 марта комитет по благоустройству, в связи с теплым мартом дороги начали мыть раньше обычного срока. «Сейчас их моют водой и только в дневные часы, — говорит пресс-служба. — В апреле уборка улиц будет осуществляться круглосуточно с применением специальных шампуней».

Более 30 млн квадратных метров — это проезжая часть, почти 12 млн — тротуары, более 32 тысяч — пешеходные зоны. Убирать их будут 1 546 единиц техники и 867 работников ручного труда. Основная работа — очистка лотковых зон, удаление скопившихся за зиму загрязнений, мойка и покраска ограждений, а также остановок общественного транспорта. Садово-парковые предприятия будут работать в зеленых зонах, в частности очистят от «противогололедного» песка газоны на площади 218 гектаров.