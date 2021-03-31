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В Петербурге с 40 квадратных километров сметут зимний песок. Начинается месячник по благоустройству

Весенний месячник по благоустройству начинается в Петербурге 1 апреля

С 1 по 30 апреля в Петербурге пройдет традиционный весенний месячник по благоустройству. Генеральную уборку улично-дорожной сети проведут на 42 млн квадратных метров.

Как сообщает 31 марта комитет по благоустройству, в связи с теплым мартом дороги начали мыть раньше обычного срока. «Сейчас их моют водой и только в дневные часы, — говорит пресс-служба. — В апреле уборка улиц будет осуществляться круглосуточно с применением специальных шампуней».

Более 30 млн квадратных метров — это проезжая часть, почти 12 млн — тротуары, более 32 тысяч — пешеходные зоны. Убирать их будут 1 546 единиц техники и 867 работников ручного труда. Основная работа — очистка лотковых зон, удаление скопившихся за зиму загрязнений, мойка и покраска ограждений, а также остановок общественного транспорта. Садово-парковые предприятия будут работать в зеленых зонах, в частности очистят от «противогололедного» песка газоны на площади 218 гектаров.

Кроме того, за весну в Петербурге должны посадят около 6 тысяч деревьев и более 50 тысяч кустарников; больше других озеленят Выборгский, Калининский, Курортный и Невский районы.

Пыльные бури весной — это традиционная проблема в Петербурге, где песок используется в качестве противогололедного материала. Минувшей зимой горожане также замечали песчаные залежи на улицах в некоторых районах. О том, как была организована уборка города во время снегопадов, «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Николай Бондаренко.

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Комментарии (3)

odpetrograd
Пока в городе грязно... Липкая грязь и песок, особенно с краю дороги.
265050772
а с газонов тоже уберут, куда ср..ли всю зиму с тротуаров?
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