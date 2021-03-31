Вечерняя тренировка в спортивном клубе «Ахмат», занимающемся смешанными единоборствами в политехническом колледже в Южно-Сахалинске, закончилась слезами воспитанников, стрессом и непониманием происходящего со стороны детей и их родителей.

Как сообщает местное агентство Sakhalin.Info, 31 марта во время занятия юных спортсменов в помещение спортклуба неожиданно ворвались сотрудники СОБРа. Они положили на пол лицом вниз девятилетних мальчиков и детей постарше, настоятельно порекомендовав им не смотреть наверх. Позже самых младших отпустили, те выбегали на улицу, даже не взяв верхнюю одежду.



«Извините за подробности, некоторые дети обмочились, такой ужас они испытали. Я не понимаю этих людей, силовиков: ведь операция явно готовилась, зачем нужно было её проводить при таких маленьких детях? Зачем было применять к ним силу? Намерена обратиться в прокуратуру по этому поводу. Мой сын плачет, я не могу его успокоить. Некоторые дети не забрали телефоны, даже не могли родителям позвонить, чтобы за ними приехали. Что это было, никто не объяснил», — так описывает произошедшее одна из родительниц.

Старших воспитанников клуба и тренера загрузили в автобус и увезли.

