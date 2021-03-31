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Голикова: Система здравоохранения России возвращается к плановой работе

Вице-премьер России заявила о переходе системы здравоохранения РФ к плановой работе

Российская система восстанавливает тот режим функционирования, при котором она работала до пандемии. Об этом 31 марта заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«С пика 279 тыс. коек, которые были у нас развёрнуты зимой, мы уже ушли на 119, и я привожу эти цифры только для того, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры», — доложила Голикова президенту Владимиру Путину во время подписания соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021 — 2023 годы.

Она добавила, что профсоюзная сторона и сторона работодателей активно работают с правительством по вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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Комментарии (1)

bluxer
Ох, слишком рано. Обоняние ещё не у всех восстановилось. Сатурация не очень, и десятилетний запас масок не кончился.
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