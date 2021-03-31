Голикова: Система здравоохранения России возвращается к плановой работе

Российская система восстанавливает тот режим функционирования, при котором она работала до пандемии. Об этом 31 марта заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«С пика 279 тыс. коек, которые были у нас развёрнуты зимой, мы уже ушли на 119, и я привожу эти цифры только для того, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры», — доложила Голикова президенту Владимиру Путину во время подписания соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021 — 2023 годы.