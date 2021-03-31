Путин оценил возможность национализации: «Такой инструмент допустим»

Владимир Путин на церемонии подписания соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством оценил возможность национализации в стране.



«Такой инструмент допустим, в том числе в случае неисполнения гособоронзаказа», — цитирует 31 марта заявление российского президента РИА «Новости».

По его словам, власти собираются поддержать бизнес, который возьмет на работу тех россиян, которые остались без работы в «коронавирусный» 2020-й.

Глава государства также поставил цель восстановить показатели рынка труда к уровню 2019-го. «Решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений, от инвестиций», — заметил Владимир Путин.