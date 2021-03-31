FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
21
Печать

Путин оценил возможность национализации: «Такой инструмент допустим»

Президент России допустил возможность национализации для сохранения занятости населения

Владимир Путин на церемонии подписания соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством оценил возможность национализации в стране.

«Такой инструмент допустим, в том числе в случае неисполнения гособоронзаказа», — цитирует 31 марта заявление российского президента РИА «Новости».

По его словам, власти собираются поддержать бизнес, который возьмет на работу тех россиян, которые остались без работы в «коронавирусный» 2020-й.

Глава государства также поставил цель восстановить показатели рынка труда к уровню 2019-го. «Решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений, от инвестиций», — заметил Владимир Путин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

Grotesk
с нефтянки, газа, металлургии начать - фантазии веснухина...
kоt-obormot
А "национализировать" будет, как Попандопуло в к/ф "Свадьба в Малиновке"?
264653831
в первую очередь надо провести национализацию правоохранительных органов для защиты населения от различного рода кланов
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний