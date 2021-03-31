«Лидеров России» выберут в четвертый раз: регистрация уже началась

Заявочная кампания на четвертый конкурс «Лидеры России» стартовала 31 марта. Участников ждут на выбор восемь тематических треков, а конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей в конкретной отрасли.
«В этом проекте не бывает проигравших. Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта — возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь, будет понимать, чего именно ему не хватило, где надо совершенствовать свой опыт, свои знания, свои навыки. И это иногда дороже, чем победа», — обратился к участникам первый заместитель руководителя администрации президента и наставник конкурса Сергей Кириенко.
По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» и руководителя «Лидеров России» Алексея Комиссарова, новый сезон проекта будет сильно отличаться от предыдущих не только тестами и методологией, но и самой структурой. С этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать родную отрасль.
В новом году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также 2 отдельных направления, которые будут запущены в апреле: трек «Международный» и трек «Студенты». Для участия в «Лидерах России» можно будет выбрать только один трек.
Первый этап конкурса — регистрационная кампания, пройдет с 31 марта до 26 апреля 2021 года (прием заявок закончится в 23:59 по московскому времени). Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета — начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.
На этапе заявочной кампании конкурса «Лидеры России», чтобы пройти на дистанционный этап тестов, участники (помимо заполнения анкеты) должны записать видеообращение. В нем нужно будет ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни. На дистанционном этапе участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты могут пройти тесты от партнеров проекта.
«Среди участников два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и крупных компаний, семь главных врачей больниц и медицинских центров и много других назначений. Каждый год конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны», — отметил Комиссаров.