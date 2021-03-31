«Лидеров России» выберут в четвертый раз: регистрация уже началась

Заявочная кампания на четвертый конкурс «Лидеры России» стартовала 31 марта. Участников ждут на выбор восемь тематических треков, а конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей в конкретной отрасли.

«В этом проекте не бывает проигравших. Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта — возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь, будет понимать, чего именно ему не хватило, где надо совершенствовать свой опыт, свои знания, свои навыки. И это иногда дороже, чем победа», — обратился к участникам первый заместитель руководителя администрации президента и наставник конкурса Сергей Кириенко.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» и руководителя «Лидеров России» Алексея Комиссарова, новый сезон проекта будет сильно отличаться от предыдущих не только тестами и методологией, но и самой структурой. С этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать родную отрасль. В новом году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также 2 отдельных направления, которые будут запущены в апреле: трек «Международный» и трек «Студенты». Для участия в «Лидерах России» можно будет выбрать только один трек. Первый этап конкурса — регистрационная кампания, пройдет с 31 марта до 26 апреля 2021 года (прием заявок закончится в 23:59 по московскому времени). Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета — начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.