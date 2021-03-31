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В мире могут выпустить на 1,6 млн машин меньше из-за пожара в Японии

Пожар на заводе компонентов в Японии сократит мировой автопром

Производство автомобилей в мире может существенно сократиться в ближайшие месяцы из-за мартовского пожара на заводе по производству полупроводников в Японии. Toyota и Nissan, по данным японских СМИ, уже думают над сокращением выпуска некоторых моделей из-за нехватки компонентов.

Как сообщает 31 марта ТАСС со ссылкой на ведущую деловую газету Японии Nikkei, пожар на заводе компании Renesas Electronics в городе Хитатинака произошел 19 марта, но на полное восстановление работы предприятия уйдет до четырех месяцев. Из-за этого, по данным газеты, мировое производство автомобилей в апреле — июне может сократиться примерно на 1,6 миллиона машин. Это около 7% от всего объема выпуска автомобилей в настоящее время.

По информации Nikkei, ведущие японские автопроизводители, включая Toyota Motor и Nissan Motor, уже изучают вопрос о сокращении производства части своих моделей по причине острой нехватки полупроводников.

Компания Renesas Electronics является одним из крупнейших производителей полупроводников для автомобилей. По некоторым видам продукции она удерживает первое место в мире. Похожая ситуация была в 2011 году после землетрясения в Японии.

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