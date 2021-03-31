Стали известны дата и время прощания с писателем Наумом Синдаловским

Как стало известно «Фонтанке», прощание с петербургским историком и краеведом Наумом Синдаловским состоится в понедельник, 5 апреля, в 9 утра по адресу: улица Гастелло, д. 21, корпус Д. Об этом изданию 31 марта сообщили родственники скончавшегося писателя.



Напомним, что автор более 50 книг по истории Петербурга Наум Синдаловский умер на 86-м году жизни 28 марта. Официально причина его смерти не уточняется.



Помимо таких писательских хитов, как «Легенды и мифы Санкт-Петербурга», «История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах», «Петербургский фольклор», Синдаловский — автор поэтических сборников «Время и место» и «Между небом и землей».

