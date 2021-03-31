Адвокат в Петербурге оказался по ту сторону закона, пытаясь улучшить свою жилищную ситуацию

58-летний адвокат в Петербурге оказался на скамье подсудимых по делу о мошенничестве с квартирами умерших пенсионерок.



Как сообщает пресс-служба СК по Петербургу 31 марта, вместе с 61-летним подельником он обвиняется не только в мошенничестве, но и в легализации денежных средств и имущества.



По версии следствия, в январе 2017 года адвокат подал в госорганы от имени пропавшей без вести 83-летней жительницы Адмиралтейского района договор о купле-продаже её квартиры. Таким образом он не только стал собственником жилья стоимостью 5 миллионов 500 тысяч рублей. Также, используя поддельную доверенность, он похитил с банковских счетов женщины её пенсионные и иные накопления на сумму около 900 тысяч рублей.

