Адвокат в Петербурге оказался по ту сторону закона, пытаясь улучшить свою жилищную ситуацию

58-летний адвокат в Петербурге оказался на скамье подсудимых по делу о мошенничестве с квартирами умерших пенсионерок.
Как сообщает пресс-служба СК по Петербургу 31 марта, вместе с 61-летним подельником он обвиняется не только в мошенничестве, но и в легализации денежных средств и имущества.
По версии следствия, в январе 2017 года адвокат подал в госорганы от имени пропавшей без вести 83-летней жительницы Адмиралтейского района договор о купле-продаже её квартиры. Таким образом он не только стал собственником жилья стоимостью 5 миллионов 500 тысяч рублей. Также, используя поддельную доверенность, он похитил с банковских счетов женщины её пенсионные и иные накопления на сумму около 900 тысяч рублей.
Через два года мужчина решил повторить схему. Он узнал, что скончалась ещё одна жительница Адмиралтейского района, 68 лет. Он уговорил товарища и подделал свидетельство о том, что женщина в 1992 году вышла замуж за его соучастника. После чего нотариус выдал свидетельство о праве на наследство, согласно которому ему в собственность перешла квартира.
Затем обвиняемые реализовали данную квартиру добросовестному покупателю за 4 миллиона 850 тысяч рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.