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Адвокат в Петербурге оказался по ту сторону закона, пытаясь улучшить свою жилищную ситуацию

Следственный комитет направил в суд дело о мошенничестве в отношении адвоката в Петербурге

58-летний адвокат в Петербурге оказался на скамье подсудимых по делу о мошенничестве с квартирами умерших пенсионерок.

Как сообщает пресс-служба СК по Петербургу 31 марта, вместе с 61-летним подельником он обвиняется не только в мошенничестве, но и в легализации денежных средств и имущества.

По версии следствия, в январе 2017 года адвокат подал в госорганы от имени пропавшей без вести 83-летней жительницы Адмиралтейского района договор о купле-продаже её квартиры. Таким образом он не только стал собственником жилья стоимостью 5 миллионов 500 тысяч рублей. Также, используя поддельную доверенность, он похитил с банковских счетов женщины её пенсионные и иные накопления на сумму около 900 тысяч рублей.

Через два года мужчина решил повторить схему. Он узнал, что скончалась ещё одна жительница Адмиралтейского района, 68 лет. Он уговорил товарища и подделал свидетельство о том, что женщина в 1992 году вышла замуж за его соучастника. После чего нотариус выдал свидетельство о праве на наследство, согласно которому ему в собственность перешла квартира.

Затем обвиняемые реализовали данную квартиру добросовестному покупателю за 4 миллиона 850 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии (2)

Dimitry Antonov
Помимо фамилии адвоката, в новости чего-то ещё не хватает. Что имеется в виду под "поддельной доверенностью"? Выдавалась она нотариусом или её подделал сам адвокат?
AlBerkut
Тема с 'приватизацией' выморочного имущества всегда была ментовской...
На чужую 'поляну' залезли?
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