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«Маленький вредитель ищет новых родителей». В Петербурге в 2020 году на сайте бесплатных объявлений дважды продавали детей

В Петербурге за год дважды выставляли детей на продажу в Интернете

На популярном сайте бесплатных объявлений в 2020 году дважды выставляли на продажу детей. Такие данные привела уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина 31 марта во время отчета о своей работе перед Заксобранием Петербурга в Мариинском дворце.

«Одно из них размещалось в разделе "Домашние питомцы"», — рассказала детский омбудсмен, добавив, что объявление сопровождало описание: «Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить и воровать». Митянина добавила, что отец ребенка позднее объяснил свои действия правоохранительным органам «воспитательными целями».

Уполномоченный во время отчета также коснулась следующих тем: детских проблем, связанных с пандемией коронавируса, нехватки мест в учебных заведениях, суицидов.

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