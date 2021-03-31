«Маленький вредитель ищет новых родителей». В Петербурге в 2020 году на сайте бесплатных объявлений дважды продавали детей

На популярном сайте бесплатных объявлений в 2020 году дважды выставляли на продажу детей. Такие данные привела уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина 31 марта во время отчета о своей работе перед Заксобранием Петербурга в Мариинском дворце.



«Одно из них размещалось в разделе "Домашние питомцы"», — рассказала детский омбудсмен, добавив, что объявление сопровождало описание: «Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить и воровать». Митянина добавила, что отец ребенка позднее объяснил свои действия правоохранительным органам «воспитательными целями».