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Экс-чиновник пытался продать должность губернатора за 35 миллионов евро. Ранее он уже был судим за подобный торг

В Москве будут судить бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева, обещавшего знакомому должность губернатора за €35 млн

В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщили 31 марта в ГСУ СКР, по данным следствия, Нечаев в мае-июне 2020 года получил информацию о желании одного из своих знакомых занять должность губернатора субъекта РФ. За денежное вознаграждение в размере 35 миллионов евро он пообещал оказать полное содействие в решении этого вопроса, хотя в действительности никакой возможности сделать это не имел и выполнять принятые на себя обязательства не намеревался.

При получении первой части требуемой суммы, проходившем под контролем ФСБ, экс-чиновник был задержан и в ходе предварительного следствия признал свою вину.

Интересно, что ранее Нечаев уже был осуждён за совершение аналогичного преступления. В 2016 году он получил 3,5 года колонии, в 2018 году освободился условно-досрочно.

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Комментарии (6)

Danik
А неплохой заработок!
И срок небольшой! Опять же условно досрочно!
Такой крепкий и понятный бизднес в современное России.
Вот только с ФСБ и СК делиться надо.
И многие этим занимаются? ))) Наверно, да! )
Serg_I
Под контролем ФСБ: а при чём тут данная организация?
Grotesk
то есть понятно, что доходы любого губера на этом архитяжелом посту за пять лет превосходят эту сумму... а иначе в чем смысл платить...
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