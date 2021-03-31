Экс-чиновник пытался продать должность губернатора за 35 миллионов евро. Ранее он уже был судим за подобный торг

В Москве будут судить бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева, обещавшего знакомому должность губернатора за €35 млн