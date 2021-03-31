Экс-чиновник пытался продать должность губернатора за 35 миллионов евро. Ранее он уже был судим за подобный торг

В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Как сообщили 31 марта в ГСУ СКР, по данным следствия, Нечаев в мае-июне 2020 года получил информацию о желании одного из своих знакомых занять должность губернатора субъекта РФ. За денежное вознаграждение в размере 35 миллионов евро он пообещал оказать полное содействие в решении этого вопроса, хотя в действительности никакой возможности сделать это не имел и выполнять принятые на себя обязательства не намеревался.
При получении первой части требуемой суммы, проходившем под контролем ФСБ, экс-чиновник был задержан и в ходе предварительного следствия признал свою вину.
Интересно, что ранее Нечаев уже был осуждён за совершение аналогичного преступления. В 2016 году он получил 3,5 года колонии, в 2018 году освободился условно-досрочно.