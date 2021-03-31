FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В России зафиксировали рекордную температурную аномалию

Росгидромет привлечёт искусственный интеллект к прогнозированию погоды

В минувшем году в России зафиксирована рекордная температурная аномалия. По данным Росгидромета, средняя температура в 2020-м оказалась на 3,2 градуса выше показателя 1961–1990 годов. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости в своём телеграм-канале.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
ПоделитьсяПоделиться

Предыдущий рекорд был в установлен в 2007 году, когда средние цифры были выше на 1 градус. Вообще, климат в России теплеет быстрее, чем в целом на планете, отметил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Он также рассказал об опасных явлениях: ураганном ветре, ливневых осадках, паводках, засухах. «В 2020 году на территории Российской Федерации отмечена ровно тысяча опасных гидрометеорологических явлений, <...> из которых 372 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения», — сообщил Шумаков на заседании коллегии Росгидромета (цитата по ТАСС).

Прогнозы синоптиков сбываются довольно часто. «В 2020 году оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды составила 96,6%», — отметил Шумаков. Для повышения качества прогнозов в 2021 году Росгидромет планирует разработать план по внедрению в этот процесс искусственного интеллекта.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

07A
Сегодня, после обеда, сотрудниками "Росгвардии" в Росгидрометцентр доставлен, впервые привлеченный к составлению прогноза погоды, интеллект!
265115746
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 399-восемь

Заранее большое человеческое спaсибо..........
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний