В минувшем году в России зафиксирована рекордная температурная аномалия. По данным Росгидромета, средняя температура в 2020-м оказалась на 3,2 градуса выше показателя 1961–1990 годов. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости в своём телеграм-канале.

Предыдущий рекорд был в установлен в 2007 году, когда средние цифры были выше на 1 градус. Вообще, климат в России теплеет быстрее, чем в целом на планете, отметил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Он также рассказал об опасных явлениях: ураганном ветре, ливневых осадках, паводках, засухах. «В 2020 году на территории Российской Федерации отмечена ровно тысяча опасных гидрометеорологических явлений, <...> из которых 372 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения», — сообщил Шумаков на заседании коллегии Росгидромета (цитата по ТАСС).