«Теперь можно официально сказать, что пришла весна — у нас проснулись медведи», — сообщает 31 марта пресс-служба Московского зоопарка. В Ленинградском зоопарке бурых медведей нет, правда, это не означает, что не было зимы. После прохладной и снежной зимы московские мишки вышли из спячки прямо по «расписанию» — именно в это время они и просыпаются обычно в дикой природе, отмечают в пресс-службе. Спячка медведей не очень глубокая, это скорее зимний сон, довольно чуткий. У них нет такого резкого понижения температуры тела или замедления сердцебиения, как, например, у тушканчиков. Медведи могут ненадолго проснуться, размяться. Поэтому в их берлогах в зоопарке всегда есть чистая вода. Во время спячки сотрудники заходят к ним очень тихо, перед этим достают из карманов все звенящие предметы.

Просыпаются медведи не сразу. Сначала, чувствуя наступление весны, могут начать бродить по берлогам, а через неделю после пробуждения сотрудники зоопарка в первый раз приносят им еду. Пока это яблоки, груши, немного овощей, свежий салат, который так любят гималайцы.

Фото: Московский зоопарк/Архив Фото: Московский зоопарк/Архив Фото: Московский зоопарк/Архив Фото: Московский зоопарк/Архив Фото: Московский зоопарк/Архив Фото: Московский зоопарк/Архив Фото: Московский зоопарк/Архив Фото: Московский зоопарк/Архив Поделиться Поделиться







«Мы всегда очень ждём пробуждения наших мишек. Для сотрудников зоопарка это знак того, что начинается новый сезон. Значит, пришло время готовить территорию, организовывать субботники, сажать цветы, переводить животных в уличные вольеры — весь жизненный цикл зоопарка начинается заново. Но, к сожалению, эта весна омрачена очень тяжелым событием. Во время спячки умерла гималайская медведица Будур. Зимой мы всегда очень переживаем за пожилых медведей. В природе именно в этот период уходят старые и больные животные. От нас ушла красавица Будур», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

29-летняя бурая медведица Роза и 27-летний гималайский медведь Алладин постепенно отходят от спячки. Для перехода от низкокалорийной пищи к полноценному питанию им потребуется около полутора месяцев. В это время их прогулки будут короткими: если погуляют утром, то к обеду лягут подремать.

