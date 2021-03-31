На Гражданском проспекте загорелась квартира скопидома. Хозяйку успели спасти

Пожар в жилой пятиэтажке произошёл в Калининском районе Петербурга 31 марта. Экстренно покинуть дом пришлось не только хозяйке загоревшейся квартиры, но и её соседям сверху.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, помощи пожарных с Гражданского проспекта, 124/3, запросили через несколько минут после одиннадцати часов утра. Горела квартира на первом этаже пятиэтажного дома неподалёку от станции метро «Гражданский проспект».

В двухкомнатной квартире огонь охватил кухню, коридор и ванную комнату. Сложностей спасателям добавляла обстановка — помещения оказались сильно захламлены.