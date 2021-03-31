На Гражданском проспекте загорелась квартира скопидома. Хозяйку успели спасти

Пожар в жилой пятиэтажке произошёл в Калининском районе Петербурга 31 марта. Экстренно покинуть дом пришлось не только хозяйке загоревшейся квартиры, но и её соседям сверху.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, помощи пожарных с Гражданского проспекта, 124/3, запросили через несколько минут после одиннадцати часов утра. Горела квартира на первом этаже пятиэтажного дома неподалёку от станции метро «Гражданский проспект».
В двухкомнатной квартире огонь охватил кухню, коридор и ванную комнату. Сложностей спасателям добавляла обстановка — помещения оказались сильно захламлены.
В ведомстве уточнили, что из горящей квартиры спасли женщину лет пятидесяти на вид. Её передали медикам скорой. Ещё двух человек эвакуировали с верхних этажей — они не пострадали. Женщина после осмотра в скорой от госпитализации отказалась.
За полчаса до полудня пожар потушили силами двух расчётов. Обгорели 25 квадратных метров.