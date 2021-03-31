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На Гражданском проспекте загорелась квартира скопидома. Хозяйку успели спасти

Трех человек эвакуировали из-за квартирного пожара на Гражданском проспекте

Пожар в жилой пятиэтажке произошёл в Калининском районе Петербурга 31 марта. Экстренно покинуть дом пришлось не только хозяйке загоревшейся квартиры, но и её соседям сверху.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, помощи пожарных с Гражданского проспекта, 124/3, запросили через несколько минут после одиннадцати часов утра. Горела квартира на первом этаже пятиэтажного дома неподалёку от станции метро «Гражданский проспект».

В двухкомнатной квартире огонь охватил кухню, коридор и ванную комнату. Сложностей спасателям добавляла обстановка — помещения оказались сильно захламлены.

В ведомстве уточнили, что из горящей квартиры спасли женщину лет пятидесяти на вид. Её передали медикам скорой. Ещё двух человек эвакуировали с верхних этажей — они не пострадали. Женщина после осмотра в скорой от госпитализации отказалась.

За полчаса до полудня пожар потушили силами двух расчётов. Обгорели 25 квадратных метров.

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Комментарии (2)

155486892
жаль соседей
265115746
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 399-восемь

Заранее большое человеческое спaсибо..
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