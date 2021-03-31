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После банкета в ресторане на севере Петербурга в больнице оказались 11 человек, в том числе ребенок

Посетители ресторана «Сказка Востока 1001 ночь» отравились на банкете

Роспотребнадзор Петербурга сообщает о массовом отравлении посетителей ресторана «Сказка Востока 1001 ночь» в Выборгском районе.

Как сообщает пресс-служба ведомства 31 марта, накануне компания отмечала праздник в ресторане на Лесном проспекте, 48. После банкета гости почувствовали себя плохо.

По данным Роспотребнадзора, среди посетителей ресторана зарегистрировано 11 случаев острой кишечной инфекции. Госпитализировано 10 человек, из них 1 ребенок.

Управлением незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проверили также сотрудников заведения.

Причины и условия формирования очага устанавливаются.

В самом заведении «Фонтанке» отказались прокомментировать произошедшее. Заведение работает.

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Комментарии (7)

nuga
восточная кухня с мигрантами на кухне?поражает скупая слеза Роспотребнадзора,который не возбудился на всю округу,разрешив работать дальше.В период локдаунов рестораны закрывали под гнобление в СМИ,называя источниками вируса. Общепит всю жизнь травит только кишечными инфекциями из за антисаитарии и грязных рук персонала и инвентаря,под ногтями черная полоса,рук после туалетов не моют и т д
265110244
Не повезло. В больничке еще корону подцепят.
265115746
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 399-восемь

Заранее большое человеческое спaсибо....
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