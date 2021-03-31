После банкета в ресторане на севере Петербурга в больнице оказались 11 человек, в том числе ребенок

Как сообщает пресс-служба ведомства 31 марта, накануне компания отмечала праздник в ресторане на Лесном проспекте, 48. После банкета гости почувствовали себя плохо.
По данным Роспотребнадзора, среди посетителей ресторана зарегистрировано 11 случаев острой кишечной инфекции. Госпитализировано 10 человек, из них 1 ребенок.
Управлением незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проверили также сотрудников заведения.
Причины и условия формирования очага устанавливаются.
В самом заведении «Фонтанке» отказались прокомментировать произошедшее. Заведение работает.