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В Петербурге задержали группу обнальщиков, через которых прошли полмиллиарда. Ноги росли из околомедицинского фонда

Троих обнальщиков, «очистивших» 500 млн, взяли в Петербурге

Экономическая полиция заглянула в финансовое подполье Петербурга и нашла дополнительный бизнес братьев-предпринимателей, старший из которых легально, но небеспроблемно занимается медицинскими технологиями.

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, накануне оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали двух братьев 58 и 50 лет, а также их 47-летнего подельника.

По версии следствия, группа действовала с февраля 2018 года, деньги обналичивали через фиктивные фирмы под предлогом оплаты товаров и услуг. Старшего считают организатором. СПАРК знает его как президента фонда развития медицинских и биологических технологий «Медиклон», а также директора либо совладельца ещё примерно десятка фирм, почти все из которых уже не действуют. Фонд не ликвидирован, но 2019 год закончил с глубоким минусом, операции по счетам приостановлены. Одна из компаний создана на пару с младшим братом.

Ему, а также третьему фигуранту — 47-летнему предпринимателю — следствие отводит менее значительные роли: они якобы обналичивали деньги через банкоматы, общались с клиентами. Согласно материалам дела, за три года группа отмыла не менее 508, 8 млн рублей. Их возвращали покупателям за вычетом 14 процентов в качестве вознаграждения, тем самым заработав не менее 71 млн рублей.

При обысках удалось найти 3,5 млн наличными. Изъяты также более сотни банковских карт фиктивных фирм и ИП и техника. Троих фигурантов отпустили под подписку, в отношении неустановленных подельников возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (1)

gencon
Дворец в Геленджике по каким схемам остроили? Олимпиада в Сочи, Крымский мост, Космодром Восточный......все везде одинаково. Мутнейшую фейковую экономику выстроили, где статисты уже не понимают как им считать
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