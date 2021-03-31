В Петербурге задержали группу обнальщиков, через которых прошли полмиллиарда. Ноги росли из околомедицинского фонда

Экономическая полиция заглянула в финансовое подполье Петербурга и нашла дополнительный бизнес братьев-предпринимателей, старший из которых легально, но небеспроблемно занимается медицинскими технологиями.



Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, накануне оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали двух братьев 58 и 50 лет, а также их 47-летнего подельника.

По версии следствия, группа действовала с февраля 2018 года, деньги обналичивали через фиктивные фирмы под предлогом оплаты товаров и услуг. Старшего считают организатором. СПАРК знает его как президента фонда развития медицинских и биологических технологий «Медиклон», а также директора либо совладельца ещё примерно десятка фирм, почти все из которых уже не действуют. Фонд не ликвидирован, но 2019 год закончил с глубоким минусом, операции по счетам приостановлены. Одна из компаний создана на пару с младшим братом.